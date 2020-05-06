İçişleri: Tunceli'de PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

TTB'NİN BİLİM KURULU'NDA, PRATİSYEN HEKİMLER VE ORTOPEDİSTLER YER ALIYOR Türk Tabipler Birliği, koronavirüsle mücadelede, ülkede oluşturulmaya çalışılan birlik ruhunu bölmek amacıyla elinden geleni yapıyor. TTB son olarak Covid-19'la mücadele için alternatif bir bilim kurulu dahi oluşturdu. Ama Kurul'da enfeksiyon hastalıkları alanında bir uzman bulunuyor. Kurulda yer alan ve basın açıklamalar yapan Profesör Sinan Adıyaman uzmanlık alanı ise "Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahisi"....