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AYD'den AVM'lerin açılışı öncesi tavsiye kararları

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği: (Halihazırda açık olan market ve eczaneler hariç) Bu karara konu AVM'lerdeki mağazasını mayıs ayında açan/açmayan kiracılardan mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi, devam eden aylar bakımından ise her AVM'nin kendi koşullarında ve özelinde kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı alınmıştır"
 06 Mayıs 2020 12:38
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AYD'den AVM'lerin açılışı öncesi tavsiye kararları

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu, AVM'lerin açılış zamanı ve kısa vadede öngörülen uygulamalar hakkındaki tavsiye kararlarını paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamada, AYD olarak, Kovid-19 salgınının Türkiye'de tespit edilmesi ile eş zamanlı olarak kamu sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla hızlı adımlar atıldığı, sektöre ışık tutmak maksadıyla bazı tavsiye kararları alındığı belirtildi.

Sürecin başında alınan kararların ve bu kararların getirilerinin hatırlatıldığı açıklamada, tüm bu kararlarda kamu sağlığının öncelik olduğu, ayrıca istihdamın kesintisizliğinin de en önemli gündemlerden birini oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelinen aşama itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 4 Mayıs 2020 tarihli kabine toplantısında alınan kararları bilgilendirdiği basın toplantısında, hayatın kontrollü şekilde normalleşmesi programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına uyulması, gerekli önlemlerin de alınması kaydıyla AVM'lerin 11 Mayıs 2020 itibarıyla açılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının bir gereği olarak; Bilim Kurulu ve Ticaret Bakanlığımızın talimatlarına uyulması suretiyle ve gerekli ilk önlemlerin alınması kaydıyla 11 Mayıs 2020 itibarıyla kapalı AVM'lerin kademeli şekilde açılabileceği, dileyen perakendecinin 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilgili AVM'deki mağazasını Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği asgari tedbirlere ilaveten müşteri ve çalışanların sağlığını korumak adına gerekli görülen önlemleri almak suretiyle açarak faaliyetlerine başlamasına ve hatta ramazan ayında olduğumuz da gözetilerek mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020-1 Haziran 2020 tarihlerinde, (AVM normal açılış saati 10.00-22.00 olarak kalmakla) 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmesi, bunlara ek olarak açılış hazırlıkları ve salgın önlemlerini henüz tamamlayamadığı için 11 Mayıs 2020 itibarıyla mağazasını açmayan perakendecilere salgınla mücadelede olumlu seyrin devamı ile 1 Haziran 2020 tarihine dek kolaylık sağlanması, geç açıldığı iddiasıyla sözleşmesel/kanuni herhangi bir yaptırım uygulanmaması, bu sebeple tüm perakendeci/kiracılar bakımından nihai açılış tarihinin salgınla mücadelenin olumlu seyri ile 1 Haziran 2020, çalışma saatinin de 1 Haziran 2020 itibarıyla yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi, (halihazırda açık olan market ve eczaneler hariç) bu karara konu AVM'lerdeki mağazasını mayıs ayında açan/açmayan kiracılardan mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi, devam eden aylar bakımından ise her AVM'nin kendi koşullarında ve özelinde kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde tavsiye kararı alınmıştır."
Anadolu Ajansı
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