Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.604,00 lira oldu.
|06 Mayıs 2020 12:48
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.604,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,80
|387,00
|392,00
|392,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.549,00
|2.570,00
|2.583,00
|2.604,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,80
|356,80
|358,00
|362,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.491,00
|2.511,00
|2.525,00
|2.545,00
|Yarım Ziynet
|1.246,00
|1.256,00
|1.262,00
|1.272,00
|Çeyrek Ziynet
|623,00
|628,00
|631,00
|636,00
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