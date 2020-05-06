LGS mayıs ayı örnek soruları yayımlandı
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı
|06 Mayıs 2020 12:51
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı örnek soruları yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan mayıs ayı ilk örnek soru kitapçığına ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, 20 Haziran'daki sınav için sayısal ve sözel alandaki örnek sorulara "http://www.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.LGS Klavuzu güncellendi, sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor
06 Mayıs 2020 16:08
|Güçlenen mesleki eğitimin Covid-19'la mücadeleye katkısı
06 Mayıs 2020 15:28
|Türkiye'nin salgındaki eğitim stratejisi dünyaya örnek oldu
06 Mayıs 2020 15:10
|LGS'de her bir oturum için öğrencilere ayrı maske verilecek
06 Mayıs 2020 14:02
|MEB, Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri Yarışması düzenleyecek
06 Mayıs 2020 12:39
|LGS Klavuzu güncellendi, sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak
06 Mayıs 2020 11:08
|Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem
05 Mayıs 2020 18:36
|'Öğrencinin kaldığı ders, üniversiteye gitmesine engel olmayacak'
05 Mayıs 2020 11:14
|LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
05 Mayıs 2020 00:01
|LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi
04 Mayıs 2020 13:01