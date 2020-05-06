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Otomotiv pazarı ocak-nisan döneminde yüzde 26,3 arttı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu- Pandemi dönemini kapsayan nisan ayında 26 bin 457 adet araç satıldı - Nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satısı gerceklesti
 06 Mayıs 2020 12:59
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Otomotiv pazarı ocak-nisan döneminde yüzde 26,3 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 26,3 büyürken, satışlar bu yılın nisan ayı ile geçen yılın nisan ayı kıyaslandığında yüzde 14,6 azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-nisan döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 artarak 150 bin 860 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın ilk 4 ayında 2019'un aynı dönemine gore yüzde 30,3 artarak 121 bin 455 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari arac pazarı da yüzde 12,2 artarak 29 bin 405 adede ulastı.

- Pazar nisan ayında azaldı

Nisan ayına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari arac pazarı 2019'un aynı ayına göre yüzde 14,6 azalarak 26 bin 457 adet oldu.

Nisanda otomobil satısları bir onceki yılın aynı dönemine gore yüzde 10,6 gerileyerek 21 bin 825 adet olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari arac pazarı yüzde 29,3 azalışla 4 bin 632 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari arac pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satıslarına gore yüzde 60,9 azaldı. Sadece otomobil pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıslarına gore yüzde 57,1 ve hafif ticari arac pazarı 10 yıllık nisan ayı ortalama satıslarına gore 72,4 azalış gösterdi.

- 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satıldı

2020 yılı nisan ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,4 artarken, 1600-2000cc aralıgındaki otomobil satısları yüzde 8,3 ve 2000cc ustu otomobil satısları da 33,6 geriledi.

Otomobil pazarı motor tipine gore değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satısları 58 bin 146 adetle yüzde 47,9 pay, dizel otomobil satısları 54 bin 1 adetle yüzde 44,5 pay, otogazlı otomobil satısları 5 bin 361 adetle yüzde 4,4 pay aldı.

Ayrıca, nisan sonunda 115 adet elektrikli ve 3 bin 832 adet hibrit otomobil satısı gerceklesti.

- En çok yine sedan tercih edildi

Nisan sonunda otomobil pazarının yüzde 83,4'unu vergi oranları dusuk olan A, B ve C segmentlerindeki araclar olusturdu. C segmenti otomobiller 73 bin 779 adetle yüzde 60,7, B segmenti otomobiller de 27 bin 50 adetle yüzde 22,3 pay aldı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi, yüzde 45,3 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,7 pay ve 36 bin 129 adet satıs ile SUV, yüzde 21,5 pay ve 26 bin 154 adet satıs ile Hatchback otomobiller takip etti.

Söz konusu dönemde hafif ticari arac pazarı govde tipine gore, van govde tipi yüzde 75,1 payla en cok tercih edilen govde tipi olurken, kamyonet govde tipi yüzde 11,6 payla ikinci sırada yer aldı. Bunları, yüzde 6,8'le pick-up ve yüzde 6,5'le de minibüs takip etti.
Anadolu Ajansı
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