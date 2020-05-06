Cenazeye katıldı, 6 kişiye virüs bulaştırdı
|06 Mayıs 2020 13:04
|Yazdır
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi, 6 kişiye korona virüs bulaştırdı. Köye giriş çıkışlar jandarma kontrolüne alındı. Köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi.
İddiaya göre olay ilçeye bağlı Ramazanoğlu köyü Bodurlar Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine cenaze töreni düzenlendi. İstanbul'dan cenazeye katılan bir kişi virüsü 6 kişiye bulaştırdı. Cenazeye katılan kişilerden 6'sı rahatsızlanınca olay sağlık ekiplerine bildirildi. Hastalanan 6 kişiden 3'ünün Bartın'da yaşadığı öğrenildi. Bunun üzerine Zonguldak ve Bartın Valilikleri ortaklaşa tedbir çalışması başlattı. Sağlık ekiplerinin köye gelerek filyasyon çalışması başlatması üzerine köy sakinlerinin evden çıkmaması istendi. Öte yandan hastaneye kaldırılan 6 kişinin tedavileri ve köydeki sıkı tedbirler sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
06 Mayıs 2020 17:37
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Mayıs 2020 17:25
|Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
06 Mayıs 2020 15:02
|Kapalıçarşı'da 7 esnaf virüsten hayatını kaybetti
06 Mayıs 2020 13:45
|Prof. Dr. Tevik Özlü: Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor
06 Mayıs 2020 00:10
|Filyasyon ekipleri sayesinde salgın kontrol altına alındı
05 Mayıs 2020 23:37
|Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
05 Mayıs 2020 22:28
|'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
05 Mayıs 2020 20:48
|Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
05 Mayıs 2020 20:28
|Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34