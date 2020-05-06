Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
|06 Mayıs 2020 13:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 artışla 99.066,77 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 329,25 puan artarak 99.066,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile taş, toprak oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı verisinin takip edileceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın saat 16.00'da uluslararası yatırımcılarla telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıdan gelebilecek açıklamaların da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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