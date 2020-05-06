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Sokakta ateş yakıp, sosyal mesafesiz hıdırellez kutladılar

Beylikdüzü'nde bir grup vatandaş Hıdırellez için bir araya geldi. Sokakta ateş yakan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden ateşin etrafında halay çekti.
 06 Mayıs 2020 13:32
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Sokakta ateş yakıp, sosyal mesafesiz hıdırellez kutladılar

Koronavirüs salgını, bu yıl Hıdırellez Şenliklerini de vurdu. Yurt genelinde ateşlerin yakılıp çeşitli geleneklerle kutlanan meydanlar, Hıdırellez gününde boş kaldı.

Ancak Beylikdüzü'nde bir grup vatandaş, sosyal mesafeyi hiçe sayarak toplandı. Sokakta ateş yakan vatandaşlar halay çekti.

O anları da orada bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA
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