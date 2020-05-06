Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalı yazıya suç duyurusu
|06 Mayıs 2020 14:05
|Yazdır
Sabah'ın haberine göre; suç duyurusunda, Ragıp Zarakoğlu ve Artıgerçek İnternet Gazetesi Sorumlu Müdürü hakkında kamu davası açılması istendi. Ragıp Zarakoğlu'nun İsveç'te yaşadığı öğrenildi.
"RAGIP ZARAKOĞLU DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTI"
Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusu şöyle:
"Şüpheli Ragıp Zarakoğlu'nun Evrensel Gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan 'Makus Kaderden Kaçış Yok' başlığıyla kaleme aldığı sözde köşe yazısında idam edilen Türkiye Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme almıştır. İdeolojik içerikli yazısında Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak "Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil" şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır."
"ERDOĞAN HAYATINI DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN SEVİYESİNİN ARTMASINA ADADI"
"Sayın Cumhurbaşkanımız daima demokratik alanda mücadelesini gerçekleştirmiş, hayatını Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesine ülkemizin refah seviyesinin artmasına adamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tür ima ve iddiaların ülkemizin geçmişinde yaşanmış olan ve utanç duyulan olaylarla açıkça tehdit edilmesi hukuka aykırıdır.
Şüphelilerin kaleme aldığı/yayınladıkları yazı ile Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında darbeciler tarafından 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilmesi olayı üzerinden halk oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Bu yayın ve tehditler aynı zamanda içinden geçmekte olduğumuz küresel salgın sürecinde ülkemizin devleti ve milletiyle birlikte yürüttüğü mücadeleyi de hedef alarak başta yürütülen bu başarılı mücadeleye önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm milletimizin moral ve motivasyonunu düşürmeyi, halk arasında korku ve tartışma yaratarak kamu barışını bozmayı amaçlamaktadır."
"YASSIADA REJİMİ BU TOPRAKLARDA BİR DAHA ASLA VAR OLMAYACAKTIR"
"Sayın Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunmak suretiyle kaleme alınan bu tür yazılar her ne kadar ülkemizin demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedefliyorsa da amacına ulaşamayacak 'Yassıada Rejimi' bu topraklarda bir daha asla var olamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu köhne, cüretkar ve çürümüş zihniyetin karşısında ömrü boyunca bir tek taviz dahi vermeden dimdik durmuş ve bu kararlılıkla ardına aldığı milletin iradesiyle karşı koymaya devam edecektir."
"DEMOKRATİK KAZANIMLARIN İMHA EDİLMESİ HEDEFLENİYOR"
"Şüphelilerin Cumhurbaşkanlığı makamına karşı anti-demokratik çağrılarda bulunarak döşemeye çalıştığı yol bu ülkenin tüm demokratik kazanımlarını imha etmeyi hedeflemektedir. Milletimizin iradesini, en büyük siyasal kazanımlarımız olan demokrasimizi ve cumhuriyetimizi açıkça tehdit etmektedir. Bu nedenle bu faşist ve vesayetçi anlayış sebebiyle şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunlu hale gelmiştir."
"SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLEN TEHDİT VE KORKUTMA YAYINLARI"
"Şüpheliler bu çabalarında başarılı olamayacak olsalar da sistematik bir şekilde yürütüldüğü anlaşılan bu tehdit ve korkutma içeren yayınları yapan kişi ve yayın kuruluşları hakkında soruşturma yürütülmesi, haklarında kamu davası açılması ve bu suçlardan zarar gören kamu adına ceza verilmesi gerekmektedir. Şüphelilerin bir gazeteci olarak basın özgürlüğünün koruma alanın dışında kalan siyasi ve ideolojik kaygılar sebebiyle kasıtlı olarak kamu yararına aykırı şekilde Müvekkilim aleyhine ve Müvekkilime karşı kaleme aldığı yazı hukuka aykırıdır. Bu nedenle ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle Müvekkilin şahsına yönelik yapılan bu saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelilerin cezalandırılması maksadıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olduğumuzu bildirmek gerekmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım
06 Mayıs 2020 18:07
|Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı
06 Mayıs 2020 17:57
|Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede
06 Mayıs 2020 17:06
|Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanlarıyla görüştü
06 Mayıs 2020 17:02
|Ticaret Bakanı Pekcan'dan yerel para birimiyle ticaret çağrısı
06 Mayıs 2020 16:34
|Ak Partili başkan, Bakana tepki gösterdi, toplantıyı terk etti
06 Mayıs 2020 16:21
|Bakan Pakdemirli: DİTAP'a 4 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu
06 Mayıs 2020 14:57
|Bakan Varank'tan 'yatırım ve istihdama devam' mesajı
06 Mayıs 2020 13:25
|Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mezarlarını ziyaret etti
06 Mayıs 2020 11:37
|Bakan Varank: Burs Programı'na yapılan 340 başvurunun 300'ü kazandı
06 Mayıs 2020 10:48