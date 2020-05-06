Airbnb'de, rezervasyonlar artmaya başladı
|06 Mayıs 2020 14:11
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Koronavirüs vakalarının düşüşe geçtiği Avrupa'da, tatil sezonu için bazı kısıtlamaların gevşetilmesi fikri değerlendiriliyor.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs salgını kontrol altında tutulursa, İtalyanların bu yaz tatil yapabilmesini umduğunu söyledi.
Almanya Turizm Bakanı Thomas Bareiss de durum kontrolde kalırsa, Almanların 4-8 hafta içinde komşu ülkelere yaz tatiline gidebileceğini belirtti.
Yunan Turizm Bakanı Haris Theocharis, ülkenin kademeli olarak ziyaretçilere açılacağını, ilk etapta kara yolu ile ulaşımın hava yolundan daha güvenli olacağını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise henüz tatil planları için erken olduğunu aktardı.
Airbnb rezervasyonlarında artış
İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre ise, ev kiralama ve konaklama uygulaması Airbnb'ye Avrupa'dan olan talep yeniden artışa geçti.
Airbnb CEO'su Brian Chesky gazeteye verdiği bilgide, Danimarka ve Hollanda başta olmak üzere Norveç, Avusturya, İsveç ve İsviçre'de iç talebin artmaya başladığını belirtti.
Chesky "Talepteki artış iki haftaki tahminlerimizin bile ötesinde. Ancak bu durum geçici mi kalıcı mı kimse bilmiyor" dedi.
Airbnb Salı günü yaptığı açıklamada 7 bin 500 çalışanından 1900'ünü salgın nedeniyle işten çıkarmak zorunda kalacağını açıklamıştı.
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