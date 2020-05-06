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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Üç ilde bazı yerleşim yerleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
 06 Mayıs 2020 17:25
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Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

TOKAT

İki mahalle karantina altına alındı

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, pozitif vaka görülen Erbaa ilçesine bağlı Kuruçay ve Ziyagökalp mahallelerinin gece yarısından itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. 15 Mayıs tarihine kadar her iki mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek.

BATMAN

Batman'da 2 mezra karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mezra karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ile Gürgenli köyü Yuvarlıçay mezrası ile Kaşyayla köyü Mesil mezrasında koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

İkinci bir uyarıya kadar karantinanın devam edeceği, gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna duyurulur."

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 kişinin temas ettiği düşünülen iki katlı evde bulunanlar karantina altına alındı.

Merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Uğursal Sokak'ta yaşayan M.Ş, E.Ş. ile A.Ş. rahatsızlanarak Şehir Hastanesine başvuruda bulundu.

Burada yapılan testlerinde Kovid-19 pozitif oldukları anlaşılan 3 kişinin yaşadığı iki katlı ev ile burada ikamet eden 15 kişi önlem amacıyla 14 günlük karantinaya alındı.

Evde bulunanların bu süreçteki ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliğince karşılanacağı öğrenildi.

31 bin 600 nüfuslu ilçe karantinaya alındı
Memurlar.Net
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