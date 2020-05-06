1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüs bu ilçeye uğramadı

Türkiye'de korona virüs kaynaklı ölümler devam ederken, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde korona virüs vakası görülmemesi dikkat çekti
 06 Mayıs 2020 15:02
Yazdır
Koronavirüs bu ilçeye uğramadı

Türkiye'de korona virüs kaynaklı ölümler devam ederken, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde korona virüs vakası görülmemesi dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün bugüne kadar Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde görülmediği açıklandı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 8 bin 323 nüfuslu ilçede ilk günden itibaren korona virüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını söyledi. İlçede yaşayan vatandaşların yaşının genel olarak 65 yaş üstü olduğuna dikkat çeken Başkan Tunçel, "Korona virüsün Dünyaya ve ülkemize yayılmasından sonra benim en büyük korkum nüfusunun 65 yaş ortalamasının üzerinde olması idi. Bu sebebiyle virüsün bulaşmasıyla çok ağır bedeller ödeyeceğimizi düşünüyorduk. Rabbime şükürler olsun ki ilçemizde bugüne kadar hiçbir vakamız olmadı. İnşallah bugünden sonra da olmaz" dedi.

İlçeye gelenler evlerinde karantina da tutuldu

Başkan Tunçel, ilçe nüfusunun büyük bir kısmının İstanbul'da yaşadığına dikkat çekerek, "İlçemize dışarıdan gelen olan hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İlk günden itibaren 5 bin adet maske, 100 koli gıda, 2 bin adet eldiven, 10 bin litre dezenfektan kullandık. İnşallah budan sonra aynı tedbirleri alarak korona virüs ilçemize bulaşmadan ülkemizi ve dünyayı terk etmesini diliyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
06 Mayıs 2020 17:37		 Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Mayıs 2020 17:25
Kapalıçarşı'da 7 esnaf virüsten hayatını kaybetti
06 Mayıs 2020 13:45		 Cenazeye katıldı, 6 kişiye virüs bulaştırdı
06 Mayıs 2020 13:04
Prof. Dr. Tevik Özlü: Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor
06 Mayıs 2020 00:10		 Filyasyon ekipleri sayesinde salgın kontrol altına alındı
05 Mayıs 2020 23:37
Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
05 Mayıs 2020 22:28		 'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
05 Mayıs 2020 20:48
Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
05 Mayıs 2020 20:28		 Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama18:12 - Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı18:07 - Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım18:04 - Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak18:03 - MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi17:57 - Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı17:51 - İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor17:45 - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi17:37 - Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
17:37 - Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı17:35 - Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı17:27 - Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı17:25 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:20 - Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti17:15 - Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı17:06 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede17:05 - TÜBA, Covid19 raporunu güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce korona ile mücadelede Hükümet başarılı bir performans sergiliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam
Maske satışında tavan fiyat belli oldu
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
Gram altın yeni rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyeleri: Normalleşme için erken değil
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hazineye kıyılır mı hic 3
dudak payı 1
geceye bir şiir bırak 1
ramazanda yemek tarifleri 2
anneye armağan seçmenin zorlukları 3
mem.net sözlük cafe 1
liglerin 12 haziran'da başlaması 1
ulaşgkc 6
şu anda dinlenen türkü 4
7 ile giriş-çıkışlarin açılması 5
SON İLANLAR
Kastamonu Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Şenkaya SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç SYDV Personel Alım İlanı
TÜRKSAT 2 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Malatya Arapgir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam