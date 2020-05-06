Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
|06 Mayıs 2020 15:02
|Yazdır
Türkiye'de korona virüs kaynaklı ölümler devam ederken, Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde korona virüs vakası görülmemesi dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve tüm dünyaya yayılan korona virüsün bugüne kadar Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde görülmediği açıklandı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, 8 bin 323 nüfuslu ilçede ilk günden itibaren korona virüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığını söyledi. İlçede yaşayan vatandaşların yaşının genel olarak 65 yaş üstü olduğuna dikkat çeken Başkan Tunçel, "Korona virüsün Dünyaya ve ülkemize yayılmasından sonra benim en büyük korkum nüfusunun 65 yaş ortalamasının üzerinde olması idi. Bu sebebiyle virüsün bulaşmasıyla çok ağır bedeller ödeyeceğimizi düşünüyorduk. Rabbime şükürler olsun ki ilçemizde bugüne kadar hiçbir vakamız olmadı. İnşallah bugünden sonra da olmaz" dedi.
İlçeye gelenler evlerinde karantina da tutuldu
Başkan Tunçel, ilçe nüfusunun büyük bir kısmının İstanbul'da yaşadığına dikkat çekerek, "İlçemize dışarıdan gelen olan hemşehrilerimize 14 günlük karantina uygulaması yaptık. Hükümetimizin aldığı kararları harfiyen uyguladık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkmamalarını sağlayarak tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İlk günden itibaren 5 bin adet maske, 100 koli gıda, 2 bin adet eldiven, 10 bin litre dezenfektan kullandık. İnşallah budan sonra aynı tedbirleri alarak korona virüs ilçemize bulaşmadan ülkemizi ve dünyayı terk etmesini diliyorum" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
06 Mayıs 2020 17:37
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Mayıs 2020 17:25
|Kapalıçarşı'da 7 esnaf virüsten hayatını kaybetti
06 Mayıs 2020 13:45
|Cenazeye katıldı, 6 kişiye virüs bulaştırdı
06 Mayıs 2020 13:04
|Prof. Dr. Tevik Özlü: Bazı testlerde yalancı pozitiflik olabiliyor
06 Mayıs 2020 00:10
|Filyasyon ekipleri sayesinde salgın kontrol altına alındı
05 Mayıs 2020 23:37
|Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
05 Mayıs 2020 22:28
|'Vaka artışları olursa daha sıkı tedbirler almak gerececek'
05 Mayıs 2020 20:48
|Dünya basını Türkiye'yi örnek gösterdi!
05 Mayıs 2020 20:28
|Maskeler nerede satılacak?... İşte detaylar
05 Mayıs 2020 19:34