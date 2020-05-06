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Türkiye'nin salgındaki eğitim stratejisi dünyaya örnek oldu

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: Diğer ülkeler Türk milli eğitim sisteminin deneyimlerini bize sorar hale geldiler. Türkiye'nin bu süreçte geliştirdiği müdahale stratejileri dünyada örnek oldu
 06 Mayıs 2020 15:10
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Türkiye'nin salgındaki eğitim stratejisi dünyaya örnek oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, eğitim konusunda geliştirdiği müdahale stratejisinin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Boyacı, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Pandemi Günlerinde Eğitim Zirvesi" konferansında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanında çok ciddi adımlar attığını ifade etti.

Türkiye'nin hızlı müdahale stratejisini diğer ülkelerin hiçbirinde çok fazla göremediklerini vurgulayan Boyacı, yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyona yakın öğretmen ve 52 bin okula sahip Türk eğitim sisteminin gelişmelere çok hızlı bir tepki verdiğini dile getirdi.

Avrupa'da, özellikle İspanya'da bununla ilgili çeşitli uygulamalar yapıldığına dikkati çeken Boyacı, "Ama Avrupa genelinde bu büyüklükteki bir öğrenci ve öğretmen kitlesine ilişkin maalesef çok ciddi bir girişimde bulunulmadı." dedi.

Boyacı, dünyanın eğitimi yeniden şekillendirmeye çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Diğer ülkeler, Türk milli eğitim sisteminin deneyimlerini bize sorar hale geldiler. Türkiye'nin beğenelim veya beğenmeyelim, eksiğiyle gediğiyle bu süreç içerisinde geliştirdiği müdahale stratejileri dünyada örnek oldu. Elbette bunların mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. Elbette sıkıntılarımız var, elbette bunların daha iyileri yapılabilir. Özellikle geldiğimiz nokta itibarıyla Bakanlığın diğer bakanlıklarla, özellikle Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirdiği faaliyetler dünyada gerçekten bu dönem içerisinde otantik, telif bir model olarak dünyaya örnek niteliği taşıyor."

- "Eğitimde temel sorunları büyük ölçüde çözdük"

Türkiye'nin geçen 20 yılda eğitimde temel sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü aktaran Boyacı, şunları kaydetti:

"Mesela 1990'lı yıllarda ciddi bir öğretmen açığı vardı o kapandı. Her yıl 1 milyon 200 bin öğrenci okula başlıyor, okul ve derslik ihtiyacımız vardı. Büyük ölçüde kapandı. FATİH Projesi arzu edilen değişim ve dönüşümü tam olarak amaçları doğrultusunda sağlayamadı ama Türkiye'nin 52 bin okulu internet omurgasına sahip oldu ve öğretmenler için devasa bir bilişim sistemi oluşturuldu. Bakın bunu küçümsemeyin. Dünyanın hiçbir ülkesinde 52 bin okulu dijital altyapı üzerine işleyen başka bir sistem yok."

Öğretmenlerin gayret ve azimleriyle daha iyi işler yapabileceğini vurgulayan Boyacı, "Mili olan ve bizi biz yapan kültürel kodlarımızdaki değerleri canlandırmaya, bunları modern anlamda inşa etmeye, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sunmaya gayret gösterdik. Burada önemli olan gönül köprüleri kurmak. Bu köprülerde ilerlemek önemlidir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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