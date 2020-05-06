Bu hayvanda bulunan antikor koronavirüsü engelliyor
|06 Mayıs 2020 15:18
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken bilim insanları devegiller familyasından olan lamada bulunan proteinin, koronavirüsün hücrelere erişimini engellediğini ortaya koydu.
Koronavirüsün en büyük silahı
Çeşitli yollarla insana bulaşan koronavirüs insan hücrelerine girdikten sonra çoğalmaya başlıyor. Daha sonra diğer hücrelere sıçrayan virüs aynı eylemi devam ettiriyor. Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün en büyük silahı, hücre kapılarını bulmaya yardımcı olan protein özellikleri.
SARS'tan 10 kat güçlü
Bazı araştırmalar, koronavirüsün hücrelere yapışma yoğunluğunun, 2003 yılında patlak veren SARS virüsüne oranla 10 kat daha güçlü olduğunu ortaya koyuyor.Virüsün hücrelere erişimini engellemek için hücre reseptörlerinin korunması birincil derecede önem arz ediyor.
Lamalardaki antikor insanlara çare olacak mı?
Lamalar üzerinde araştırma 2016 yılında Belçika'da başladı ancak önceki pandemiler son bulduğu için bu çalışma da askıya alınmıştı. Yeniden ele alınan araştırmaya göre lamalarda bulunan bir tür antikor, insan hücrelerini korumada önemli rol oynuyor. Araştırmacıların lamalara ait antikorları insan üzerinde denemek için hazırlıklara başladığı bildirildi.
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