Güçlenen mesleki eğitimin Covid-19'la mücadeleye katkısı
|06 Mayıs 2020 15:28
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Eğitim, Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklardan en fazla etkilenen alanlardan birisi olmuştur. Ülkeler eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim ile öğrencilere destek olmaya çalışmaktadır.
Türkiye'de de benzer durum söz konusu olup Milli Eğitim Bakanlığı hem internet üzerinden eğitim platformunu kullanarak hem de televizyon yayınları ile uzaktan eğitim desteği sağlamaktadır. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ve eğitim sistemindeki öğrenci sayısı dikkate alındığında Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan kitlesel eğitim desteğini başarılı bir şekilde yürütmekte ve sürekli yenilikler ve iyileştirmelerle uzaktan eğitim kalitesini de artırmaktadır.
Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda mesleki eğitimi güçlendirmek için çok önemli adımlar atmış ve mesleki eğitim hem öğrenciler ve öğretmenler hem de sektörler açısından daha olumlu bir noktaya ulaşmıştır.
Covid-19 salgını ile mücadele günlerinde mesleki eğitim, acil ihtiyaç duyulan tıbbi ve medikal ürünlerin üretilmesine ve dolayısıyla kolayca erişilmesine çok önemli katkı sağlamıştır.
Bu çalışmada Türkiye'de mesleki eğitimin mevcut yapısı, dört temel sorun alanı, 2023 Eğitim Vizyonu'ndan sonra mesleki eğitimde yapılan iyileştirmeler ele alınmakta, Covid-19 ile mücadelede mesleki eğitimin katkılarına değinilmekte ve mesleki eğitimin daha fazla güçlendirilmesi için öneriler geliştirilmektedir.
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