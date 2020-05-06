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Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi

Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
 06 Mayıs 2020 15:36
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Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi

Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.

2020 Mayıs-Haziran Bölge Hizmet Gruplarını görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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