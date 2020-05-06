Sağlık Bakanlığı, bölge hizmet gruplarını güncelledi
Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
|06 Mayıs 2020 15:36
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre alt bölge tayinlerinde ve mazeret tayinlerinde kullanılan Hizmet Bölge Gruplarını güncelleyerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinde yayımladı.
2020 Mayıs-Haziran Bölge Hizmet Gruplarını görmek için tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama
06 Mayıs 2020 18:17
|MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi
06 Mayıs 2020 18:03
|Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
06 Mayıs 2020 17:37
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Mayıs 2020 17:25
|Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti
06 Mayıs 2020 17:20
|EPDK Başkanı: İGDAŞ faturalarını inceleyince şoka uğradık
06 Mayıs 2020 16:52
|'40 yıldır devam eden PKK ile mücadelede, en iyi noktadayız'
06 Mayıs 2020 14:41
|Noterlerde normalleşme takviminin 1 Haziran'da başlaması planlanıyor
06 Mayıs 2020 11:49
|Ramazanda en çok oruç, zekat ve koronavirüs soruları yöneltildi
06 Mayıs 2020 11:21
|Korona'yı yenen 3 kentin hikayesi
06 Mayıs 2020 10:40