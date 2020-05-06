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TESK'ten 'elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların uzun zamandan beri evlerinde kaldıklarını ve bu yüzden evde yaşamanın maliyetinin arttığını belirterek, "Son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsıyor. Enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim vergilerinde indirime gidilmeli." ifadesini kullandı
 06 Mayıs 2020 15:42
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TESK'ten 'elektrik ve doğal gaz faturalarında indirim' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların uzun zamandan beri evlerinde kaldıklarını ve bu yüzden evde yaşamanın maliyetinin arttığını belirterek, "Son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsıyor. Enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim vergilerinde indirime gidilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle iş yeri kapalı olan birçok esnafın yüksek elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte güçlük çektiğini kaydetti.

Salgın dolayısıyla vatandaşların "Hayat eve sığar" sloganıyla uzun zamandır evde kaldıklarına dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Evde kalmakla giderler artmaya başladı. Son dönemde gelen elektrik ve doğal gaz faturaları aile bütçelerini oldukça sarsıyor. Bu dönemde iş yeri kapanan esnaf iş yerinin kirasını ödeyemezken, işten çıkarılan on binlerce insan geçim derdinde iken gelen faturalar insanlarımızı kara kara düşündürüyor. Enerji fonu, TRT payı ve elektrik tüketim vergilerinde indirime gidilmeli."
Anadolu Ajansı
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