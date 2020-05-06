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CTE personeline, koronayla mücadeleden dolayı teşvik verilecek

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, karantina uygulamasına özverili bir şekilde katılan bütün cezaevi personeline 1000 TL teşvik verileceğini belirtti.
 06 Mayıs 2020 15:46
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CTE personeline, koronayla mücadeleden dolayı teşvik verilecek

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanlığınca yayımlanan yazıda şöyle denildi:

"Ülkemizde devam eden Covit-19 salgını ile mücadele kapsamında ceza infaz kuramlarında görevde olanlardan; izolasyona alınanlar ile vardiya ve günlük görevlerde fiilen çalışan kadrolu ve sözleşmeli personel ile sürekli işçilerin süreç içerisinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle, tüm ceza infaz kurumlarında görev yapan yukarıda sayılan personele (Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde geçiçi görevli personel, denetimli serbestlik müdürlükleri, eğitim merkezlerinde görevli personel hariç) teşvik ödemesinin yapılması, Işyurtlan Kurumu Yüksek Kurulun 04/05/2020 tarihli ve 18 sayılı Kararının 2. maddesince uygun görülmüştür."

Diğer taraftan, uygulanacak teşvik miktarının 1000 TL olduğu belirtiliyor.
Memurlar.Net
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