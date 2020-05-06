1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeniden açılmaya hazırlanan AVM'lerin çalışma şartları belli oldu

Viaport Outlet AVM Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu: Maske takmayanlar, 38 derece üzerinde ateşi olanlar, 65 yaş üzerinde ve 20 yaş altında olanlar içeri alınmayacak. Bazı markalar ürün denetmeyecek, bazıları denenmiş ürünü 24 saat dezenfekte ettikten sonra rafa koyacak
 06 Mayıs 2020 15:48
Yazdır
Yeniden açılmaya hazırlanan AVM'lerin çalışma şartları belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren alışveriş merkezleri, kademeli normalleşme planı kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen alışveriş merkezleri, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak kapatıldı. Kepenk kapatan alışveriş merkezlerinde, salgının gerilemeye başlamasıyla 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçmek için çalışmalar başladı.

Açılış hazırlıklarının sürdüğü Pendik'teki Viaport Outlet Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki diğer örnekleri de inceleyerek açılış için bir çalışma planı oluşturduklarını belirtti.

23 Mart'tan bu yana kepenklerinin kapalı olduğunu aktaran Saçmacıoğlu, salgın sonrasında alışveriş merkezlerindeki durumun salgın öncesindeki gibi olmayacağını kaydetti.

Açılış öncesi riskleri en aza indirecek şekilde hazırlıklar yaptıklarını anlatan Saçmacıoğlu, AVM'nin ilk etapta 12.00-19.00 saatleri arasında açık olacağını söyledi.

Saçmacıoğlu, "Bizim için üç şey önemli: Bir temas edilen yerlerin temizliği, iki temasın azaltılması, üçüncüsü de temas edenlerin temizliği, yani ziyaretçilerimizin temizliği. Biz stratejimizi bu üç esas üzerine kurduk." dedi.

- "Maske takmayanlar içeri alınmayacak"

Saçmacıoğlu, ziyaretçiler gelmeden AVM'de bir ön temizlik yapılacağını, zemin ve temas edilen yerlerin çamaşır suyu katılmış sular ve dezenfektanlarla sabah, akşam temizleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen misafirleri güvenlik görevlileri karşılayacak, ateşlerini ölçecekler, ateşi 38'in üzerindeyse almayacak, maske kullanmıyorsa almayacaklar. Misafirlerimizden kısıtlama bitene kadar 65 yaş üzeri veya 20 yaş altında olanlar varsa almayacak. Sıra oluştu diyelim içeri alınırken, bu sırada sosyal mesafe kuralı ihmal edilmesin diye yerlere şeritler çekiyor olacağız. İçeri girdikten sonra alanımız geniş ama biz yine de mümkün mertebe yaya trafiğin akışını tek yönlü yapmaya çalışacağız, sağdan akıp soldan dönüş şeklinde."

Saçmacıoğlu, ziyaretçiler içeri alındıktan sonra sosyal mesafe, maske takma zorunluluğu, mağaza içlerindeki kişi sayısı gibi kurallara uyulup uyulmadığının da kendileri tarafından sürekli kontrol edileceğini kaydetti.

- "Denenmiş ürün 24 saat dezenfekte işleminden sonra rafa konulacak"

En çok dikkat edilmesi gerek yerlerin mağazaların iç kısımları olduğunu vurgulayan Saçmacıoğlu, bazı markaların ürün denetmeyeceğini, bazılarının da denenmiş ürünü 24 saat süreyle başka bir rafta tutup dezenfekte ettikten sonra tekrar sergileyeceğini belirtti.

Saçmacıoğlu, mağazaların da ciddi bir hazırlık yaptığını dile getirerek, "Biz de onlarla irtibat halindeyiz. Ne tür önlemler aldıklarını konuşuyoruz. Örneğin mağazalarımızın zaten hepsinde, ortak alanlarda dezenfektanlarımız olacak. Mağazalarda girişte, kasa yanında dezenfektanlar olacak. On metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabul edecekler. Mağazanın büyüklüğüne göre bu oran değişebilir, artabilir. İçeride yine kasa, giyinme kabinleri önlerinde sosyal mesafeye uyulması için işaretler olacak. Bazı mağazalarımız ürün denetemeyecek ama iade süreçlerini kolaylaştırıp, hızlandıracak. Bazı mağazalarımız da ürünü denetecek ama bir daha rafa koymayacak. Ayrı bir rafta 24 saat bekletecek, ultraviyole ışıklarla varsa virüsleri öldürüp ertesi gün öyle rafa koyacak." ifadelerini kullandı.

AVM'deki mağazaların tümünün hemen açılmayacağını söyleyen Uğur Saçmacıoğlu, mağazaların faaliyetlerinin peyderpey başlayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Restoran, lokanta ve kafeler açılış için hazırlıklara başladı
06 Mayıs 2020 12:54		 AYD'den AVM'lerin açılışı öncesi tavsiye kararları
06 Mayıs 2020 12:38
En uzak mesafe otobüse 400 lira tavan
06 Mayıs 2020 08:13		 AVM'ler geri sayımda
06 Mayıs 2020 08:03
Halk otobüsleri esnafından ÖTV'siz akaryakıt talebi
05 Mayıs 2020 12:11		 Lokantacı ve pastacılar iş yerlerinin yeniden açılmasını bekliyor
05 Mayıs 2020 12:08
Türkiye'de telefon numarası taşıma sayısı 141 milyona yaklaştı
05 Mayıs 2020 11:03		 ASELSAN'dan sağlıkta yeni iş birliği
05 Mayıs 2020 10:02
Restoranlar açılışa hazırlanıyor
05 Mayıs 2020 08:51		 Turizmde normalleşme haritası hazır! İşte yeni kurallar
05 Mayıs 2020 08:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama18:12 - Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı18:07 - Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım18:04 - Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak18:03 - MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi17:57 - Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı17:51 - İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor17:45 - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi17:37 - Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
17:37 - Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı17:35 - Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı17:27 - Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı17:25 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:20 - Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti17:15 - Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı17:06 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede17:05 - TÜBA, Covid19 raporunu güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce korona ile mücadelede Hükümet başarılı bir performans sergiliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam
Maske satışında tavan fiyat belli oldu
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
Gram altın yeni rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyeleri: Normalleşme için erken değil
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
liglerin 12 haziran'da başlaması 1
dr liu 1
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
buralar hep dutluktu 1
hıdırellez 1
feeling poor 1
Levla Hanım 3
med-czr'in geri dönmesi 2
ramazanda yemek tarifleri 2
11 mayis berber ve kuaförlerin açılması 4
SON İLANLAR
Kastamonu Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Şenkaya SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç SYDV Personel Alım İlanı
TÜRKSAT 2 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Malatya Arapgir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam