1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu dönem tüm dünya için bir sınav. Meslektaşlarımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor
 06 Mayıs 2020 16:08
Yazdır
Bakan Selçuk: Öğretmenlerimiz üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde ulusal düzeyde ürettiği çözümlerle büyük mesafeler alındığını belirterek, "Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi, uluslararası medyada övgü alması gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Hakkari'de görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Yaklaşık 280 öğretmenle video konferansla gerçekleştirilen Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nı binlerce öğretmen de dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınla takip etti.

Yaşanan süreç ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, bu dönemde uzaktan eğitim, psikososyal destek ve üretim alanlarında önemli adımların atıldığını, bu görevi tüm öğretmenlerin omuzladığını belirtti.

Bakan Selçuk, koronavirüs sürecinde dünyada pek az ülkenin hızla harekete geçerek uzaktan eğitime başladığını, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu konuda meslektaşlarıma, çocuklarıma ve velilerimize teşekkür borçluyum. Türkiye, ulusal düzeyde ürettiği çözümlerle büyük mesafeler aldı. Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi, uluslararası medyada övgü alması gurur verici. Biz yapay zeka temelli üniversiteye hazırlık yazılımıyla, ortaöğretim tasarımında uzaktan eğitimle alınan derslerin sayılması yönünde kararlarımızla yeni bir döneme hazırlık yapıyorduk ama şimdi görüyorum ki bunlar hayatın kendisi olmaya başladı. Bu dönem tüm dünya için bir sınav. Meslektaşlarımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor."

Öğretmenliğin, öğretmenin kendi olgunlaşma serüveni olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, Türkiye'nin en genç öğretmen nüfusuna sahip Hakkari'deki meslektaşlarından kendilerini, branşları dışındaki alanlarda da geliştirmelerini istedi.

Selçuk, öğretmenlere "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün, halk eğitim merkezlerinin açtığı ve uzaktan eğitimle verilen sertifika programlarına katılırsanız, bir enstrüman çalarsanız ya da halk oyunları, drama, masal anlatıcılığı gibi eğitimlerle kendinizi zenginleştirirseniz ders anlatışınız farklılaşır. Benim sizlerden beklentim tüm zümrelerin birbirleriyle temasta olması. Daha çok öğretmenle iş birliğine girin. Yeter ki siz zenginleşmek isteyin, hangi konuda araç gereç ne gerekiyorsa biz sizin yanınızdayız." diye seslendi.

- Hakkari'ye davet

Sohbet şeklinde gerçekleşen buluşmada çocuklarıyla birlikte Bakan Selçuk'a seslenen bir meslektaşı da Ramazan Bayramı sonrasında kendisini Hakkari'de kahvaltıya davet ederek, "Otlu peynirimizi birlikte yiyelim." dedi.

Selçuk, daveti memnuniyetle kabul ederek, koronavirüs tedbirleri sonrasında fiziken de Hakkari'de olmak istediğini belirtti.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları", Bakan Selçuk'un öğretmenlerle öz çekimiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güçlenen mesleki eğitimin Covid-19'la mücadeleye katkısı
06 Mayıs 2020 15:28		 Türkiye'nin salgındaki eğitim stratejisi dünyaya örnek oldu
06 Mayıs 2020 15:10
LGS'de her bir oturum için öğrencilere ayrı maske verilecek
06 Mayıs 2020 14:02		 LGS mayıs ayı örnek soruları yayımlandı
06 Mayıs 2020 12:51
MEB, Geçmişten Geleceğe Gurbet Hikayeleri Yarışması düzenleyecek
06 Mayıs 2020 12:39		 LGS Klavuzu güncellendi, sonuçlar 16 Temmuz'da açıklanacak
06 Mayıs 2020 11:08
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem
05 Mayıs 2020 18:36		 'Öğrencinin kaldığı ders, üniversiteye gitmesine engel olmayacak'
05 Mayıs 2020 11:14
LGS'de, 400 bin öğretmen görevlendirilecek
05 Mayıs 2020 00:01		 LGS'ye katılacak öğrencilere 1000 soruluk ikinci destek paketi
04 Mayıs 2020 13:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:21 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama18:12 - Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı18:07 - Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım18:04 - Fahrettin Koca: Örneklem yoluyla 150 bin kişiye test yapılacak18:03 - MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi17:57 - Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı17:51 - İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Hızlı yayılıyor ama nedeni bilinmiyor17:45 - Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi17:37 - Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
17:37 - Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı17:35 - Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı17:27 - Danıştayda başkanlık seçiminden bugün de sonuç çıkmadı17:25 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı17:20 - Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti17:15 - Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı17:06 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede17:05 - TÜBA, Covid19 raporunu güncellendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce korona ile mücadelede Hükümet başarılı bir performans sergiliyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam
Maske satışında tavan fiyat belli oldu
Yerli solunum cihazı, tanesi 17 bin dolardan, ihraç edildi
Gram altın yeni rekor kırdı
Bilim Kurulu Üyeleri: Normalleşme için erken değil
Liglerin başlayacağı tarih belli oldu
İdare mahkemesi, OHAL Komisyonunun Red kararını iptal etti
Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü
Bilim Kurulu Üyesi 'yeni normalin' kaçınılmaz 4 kuralını açıkladı
Maliye'de 'Tek çatı' sessiz sedasız uçtu, eski yapı geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
med-czr'in geri dönmesi 2
ulaşgkc 6
unutulan fenomenler 1
Yem etkisi 2
House of Cards 1
üç günlük sokağa çıkma yasağı 1
Hazineye kıyılır mı hic 3
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 3
saçma sapan 2
gezmeye çıkmak 1
SON İLANLAR
Kastamonu Bozkurt SYDV Personel Alım İlanı
Erzurum Şenkaya SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Bayramiç SYDV Personel Alım İlanı
TÜRKSAT 2 İşçi Alacak
Darende Gökpınar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Malatya Arapgir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam