Ak Partili başkan, Bakana tepki gösterdi, toplantıyı terk etti
|06 Mayıs 2020 16:21
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Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak dün katıldığı bir telekonferans toplantısında yaşananları anlattı.
Toplantıda, Kültür ve Turizm bakanı Nuri Ersoy, Serik Belediyesinin Günübirlik Alanda bulunan işletme sahibinden 500.000 Lira para alındığını belirtti. Bu sözlere belediye başkanı Aputkan tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı "Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır" dedi. Yaşananlara sinirlenen Enver Aputkan toplantıdan ayrıldı ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı
"Kıymetli Hemşehrilerimiz,
Bugün saat 14.00'da Antalyamız ve ilçelerine Yapılacak Yatırımlar ile ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU, Kültür ve Turizm Bakanı M.Nuri ERSOY, Antalya Valimiz Sayın Münir KARALOGLU, Akparti ve MHP Milletvekillerimiz, Akparti ve MHP Belediye Başkanlarımız, Akparti ve MHP il/ilçe Başkanlarımız ve Kurum Müdürlerimizin katılımıyla telekonferans toplantısı yapılmıştır.
Toplantı sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili sayın Abdurrahman BAŞKAN ve Ak Parti Milletvekili sayın Kemal ÇELİK tarafından gündeme getirilen, benimde söz alarak açıklamalarda bulunduğum Günübirlik Alanlarla ilgili, Turizm Bakanı konuşmasının bir yerinde; Serik Belediyesi tarafından Günübirlik Alanda bulunan işletme sahibinden 500.000 Lira para alındığını belirtmesi üzerine, ben söz alarak 13 aylık Belediye Başkanıyım diye söze başlayınca, Dışişleri Bakanı "Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır" dedi. Turizm Bakanı da aynı şekilde daha önceki döneme ait dedi. Bende Turizm Bakanına "Devletin Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun " dedim ve toplantıdan ayrıldım.
60 civarında kişinin katıldığı bu toplantıda geçen 500.000 Lira para alınma olayı ile ilgili 2 Bakan'dan, sayın Milletvekillerimizden ve 2 il Başkanımızdan gerekli açıklamaların yapılmasını istiyorum. Bu 500.000 Lira konusuyla ilgili sayın içişleri Bakanımızdan soruşturma yapılması için müfettiş talebinde bulunacağım.
Kamuoyuna saygılarımla.
Enver APUTKAN
Belediye Başkanı"
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