Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Amasra Belediyesi Zabıta memuru alımında YDS'den C seviyesinde yabancı dil puanı almış olma şartı aradı
|07 Mayıs 2020 00:04
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Amasra Belediyesi 5 Mayıs 2020'de yayımladığı ilanla 1 zabıta memuru ve 1 itfaiye eri alacağını duyurdu. Tıklayınız.
Ancak Zabıta memuru alımında tam 3 şart yer aldı. Bu şartlar şu şekildedir:
1- Kamu yönetimi, İşletme veya İktisat mezunu olmak
2- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3- YDS İngilizce'den en az C seviyesinde puan almış olmak
Amasra Belediyesi, zabıta memuru alımında istediği YDS puan şartıyla, bir ilki gerçekleştirmektedir, tebrik edilmeyi hak ediyor:))
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