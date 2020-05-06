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Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yılın son çeyreğinde toparlanma bekliyorum. Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede açıklamasında bulundu.
 06 Mayıs 2020 17:06
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Bakan Albayrak: Türkiye'nin rezervleri fazlası ile yeter seviyede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20'de ticaret açığı verdiğimiz ve serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle bire bir swap görüşmeleri yapıyoruz. Sonuçlanmadan yorum yapmak doğru değil ama birden fazla olma olasılığı yüksek." ifadesini kullandı.

Albayrak, telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi.

Türkiye'de verilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altında olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Albayrak, bu yüzden de yasakları kontrollü olarak gevşetmeye başladıklarını belirtti.

İhracat ve turizmde düşüş olsa da emtia fiyatlarındaki düşüş ile cari dengede önemli değişiklik olmayacağına işaret eden Albayrak, ihracatçıları desteklediklerinin altını çizdi.

Albayrak, en kötü senaryoda dahi ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında normale dönececeğine dikkati çekti.

- "IMF ile swap masada değil"

Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile swap konusunun masada olmadığına vurgu yaparak, G20'de ticaret açığı verilen ve Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle birebir swap görüşmeleri yapıldığını ifade etti.

Söz konusu görüşmeler sonuçlanmadan yorum yapmanın doğru olmadığını belirten Albayrak, birden fazla ülke ile swap anlaşması yapılması olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

- "Rezervler fazlasıyla yeterli"

Merkez Bankası döviz rezervlerinin fazlasıyla yeterli olduğunu aktaran Albayrak, bankaların ve özel sektörün de borçlarının tamamına yakınını rahatlıkla çevirdiklerini vurguladı. Albayrak, Hazinenin 2020'de çevirmesi gereken sadece 4,7 milyar dolar borç kaldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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