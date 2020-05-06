Dolar günü 7,17 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Mayıs 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0780
|7,0790
|7,1780
|7,1790
|Avro
|7,6960
|7,6970
|7,7570
|7,7580
|Sterlin
|8,7990
|8,8410
|8,8550
|8,9010
|İsviçre Frangı
|7,2860
|7,3230
|7,3490
|7,3860
|ANKARA
|ABD Doları
|7,0700
|7,1300
|7,1800
|7,2400
|Avro
|7,6850
|7,7550
|7,7650
|7,8350
|Sterlin
|8,6990
|8,8950
|8,7390
|8,9810
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