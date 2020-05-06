Çorum Valiliği, birer günlük esnek çalışmayı iptal etti
Çorum valiliği, vaka artış hızındaki yavaşlama ve salgının etkilerindeki azalma ile olumlu gelişmelerden dolayı Çorum'daki esnek çalışma uygulamasının 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sonlandırıldığını belirtti.
|06 Mayıs 2020 17:20
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Çorum Valiliği, 24 Mart tarihine birer günlük esnek çalışmaya, 27 Mart tarihindeki resmi yazıyla da, serbest kıyafet uygulamasına geçmişti.
Valilikten, dün yayımlanan yazıyla, vaka artış hızındaki yavaşlama ve salgının etkilerindeki azalma ile olumlu gelişmelerden dolayı Çorum'daki esnek çalışma uygulamasının 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle sonlandırıldığını belirtti. Valilik ayrıca 15 Mayıs'tan itibaren yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasına geçileceğini belirtti.
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