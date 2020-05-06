Meslek lisesi öğretmenleri, temassız ateş ölçer tasarladı
|06 Mayıs 2020 17:35
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İzmir Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yazılımı ve donanımı kendilerine ait temassız ateş ölçer cihazı tasarlayarak ilk prototipini üretti.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında kentteki meslek liselerinde şu ana kadar 550 ton dezenfektan, 1 milyonun üzerinde maske, 20 bin yüz koruma siperliği, 10 bin adet tıbbi önlük üretimi yapıldığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında meslek lisesi öğretmenlerinin, son olarak uzaktan ateş ölçer termometre cihazı tasarladığını ve ilk prototipi ürettiklerini aktaran Yahşi, "Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretilmeye başlanan uzaktan ateş ölçer termometre 30 santimetre uzaklıktan ateş ölçümü yapmaya olanak sağlamaktadır." dedi.
Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretimine başlanan termal kameraların hastane ve okul girişlerinde kullanılacağını da kaydeden Yahşi, şöyle dedi:
"Bu cihaz ise gelen kişilerin yüzünü tarayarak kimlik tespiti yapıyor ve aynı zamanda vücut sıcaklıklarını ölçüyor. Belirtilen sınır üzerindeyse uyarı vererek girişini engelliyor ilgililere mesaj gönderiyor. Yazılım geliştirmesine açık olan sistem pandemi sonrasında da güvenlik açısından kullanılabilecektir. Yüz tanıma sistemi sayesinde öğrencilerin ve ziyaretçilerin okula giriş ve çıkışlarını kontrol altına alacak olup istenildiğinde cep telefonlarına bilgi mesajı gönderecek."
Yahşi, meslek liselerinin öneminin, milli seferberlik günlerinde açık bir şekilde görüldüğünü de sözlerine ekledi.
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