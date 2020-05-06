Çeyrek altın günü 635,00 liradan tamamladı
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 liradan işlem gördü
|06 Mayıs 2020 17:37
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İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 artışla 391,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 635,00 lira, Cumhuriyet altını 2.598,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 yükselişle 391,20 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,80
|387,00
|391,00
|391,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.549,00
|2.570,00
|2.577,00
|2.598,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,80
|356,80
|356,00
|360,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.491,00
|2.511,00
|2.518,00
|2.538,00
|Yarım Ziynet
|1.246,00
|1.256,00
|1.259,00
|1.269,00
|Çeyrek Ziynet
|623,00
|628,00
|630,00
|635,00
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