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Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maskeler artık eczane ve marketlerden temin edinilebilir dedi.
 06 Mayıs 2020 17:57
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Bakan Koca, maskelerin nerede satılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Bakan Koca Maske satışına dair de açıklama yaptı.

İşte Koca'nın maske satışına dair yaptığı açıklama

Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. İkinci dönemdeyiz. Bu dönemde kısıtlı bir serbestlik olacak. Bu dönemde maske ihtiyacı daha fazla olacak. Eczaneler üzerinden 160 milyon adet oldu. 33 milyon kişiye mesaj gitti. Bu ikinci dönemde ihtiyaç daha fazla olacağı için, yüksek bir fiyatın olmadığı bir belirleme yapılacak. Eczane, medikallerden ve marketden tavan fiyatıyla edinilebilecek. Ticaret Bakanlığı yarın veya en geç Cuma günü açıklama yapacak. Diğer FFP maskeler sadece eczanelerden satılacak

Memurlar.Net
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