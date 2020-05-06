MSB: 3 mesai arkadaşımız koronavirüsü yendi
Milli Savunma Bakanlığı twitter hesabından yaptığı paylaşım ile 3 personelinin koronavirüsü yendiğini açıkladı
|06 Mayıs 2020 18:03
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 3 personelin iyileştiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi Kovid-19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."
#COVID19 salgınına yakalanan 3 mesai arkadaşımızdan güzel haberler geldi. Hepsi, #COVID19 virüsünü yenmeyi başardı ve yoğun bakım ünitesinden çıktı. Personelimize sağlıklı, güzel günler dilerken, gayretlerinden ötürü tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/MFpSUuJf53T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 6, 2020
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