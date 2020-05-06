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Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AVM'leri biz kapatmamıştık, onları biz açalım" dedi.
 06 Mayıs 2020 18:07
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Fahrettin Koca: AVM'leri biz kapatmamıştık ki, açalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bakan Koca, bir soru üzerine şunları söyledi:

AVM'leri biz kapatmamıştık ki, onları biz açalım. AVM'lerin derneği kapatma kararı almıştı. Şimdi yeniden açıyorlar. Biz lokantaları, berberleri kapattık. AVM'ler açılıyor diye oradaki lokantalar ve berberler yine açılmayacak.
Memurlar.Net
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