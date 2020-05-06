Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 1 terörist yakalandı
|06 Mayıs 2020 18:12
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, MİT ve emniyet ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, metropollerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 terörist yakalandı.
PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve akamete uğratılması amacıyla, MİT Mardin Bölge Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda metropol illerde eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist yakalandı. Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün ilimizdeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve MİT Bölge Başkanlığı ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde; ülkemizde metropol şehirlerde PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye ülkesinden ilimiz Mardin'e yasadışı yollarla geçiş yapan terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir 1 şahıs ile birlikte kullanılmaya hazır vaziyette siyah çanta içerisinde toplamda 3.418 gr patlayıcı olan cıvatalarla güçlendirilmiş parça ve basınç etkili iki 2 adet uzaktan kumandalı patlayıcı madde 06.05.2020 tarihinde Kızıltepe ilçesinde yakalanmıştır" denildi.
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