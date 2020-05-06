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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.571,46 puandan tamamladı
 06 Mayıs 2020 18:21
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kaybıyla 98.571,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 166,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 99.280,05 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 98.500 seviyesinin üstünde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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