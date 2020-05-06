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Bakan Karaismailoğlu: Çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri ile bir araya gelerek korona virüs salgını nedeniyle sektörlerin ihtiyaç duyduğu tedbirleri almaya devam edeceklerini açıkladı.
 06 Mayıs 2020 18:33
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Bakan Karaismailoğlu: Çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri ile bir araya gelerek korona virüs salgını nedeniyle sektörlerin ihtiyaç duyduğu tedbirleri almaya devam edeceklerini açıkladı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin normalleşme takviminin açıklandığını belirterek, "Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarda ülkemiz ve milletimiz adına en yüksek kazanımı sağlama bilinciyle çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında toplanan TOBB sektör temsilcileri ile videokonferans gerçekleştirdi. Toplantıya TOBB'a bağlı ulaştırma ve lojistik, sivil havacılık, karayolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon meclis üyeleri katılarak korona virüs salgını nedeniyle sektörlerde yaşanan sıkıntıları ve ihtiyaçları bildirdi. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise söz konusu sektörlerin korona virüs salgınından en çok etkilen sektörler olduğuna işaret ederek, son dönemde üretim yavaşlaması ile birlikte iş hacminin de düştüğünü, ülkelerarası sınırların da kapatılarak uçuşların iptal edildiğini anımsattı. Tedarik zincirlerinin en önemli parçası olan söz konusu sektörlerin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Krizin başlangıcında hükümetimize 70 maddelik bir öneri paketi sunmuştuk. Bunların önemli bir kısmı hayata geçirildi. Sektörümüzü ilgilendiren birçok konuda da Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Karaismailoğlu sağ olsun, inisiyatif aldı ve çalışma başlattı. Kendisi, bu kriz ortamında göreve gelmiş olmasına rağmen, geçmiş birikimleriyle hemen icraata koyuldu. Sınır kapılarında tampon bölgeler oluşturuldu, temassız ticaret dönemine geçildi. Muayene süresi gelen tüm araçlar için araç muayene süreleri ve egzoz emisyon ölçümleri 3 ay ötelendi. Muayene süreleri geçen ticari araçların yetki belgelerinden düşüm işlemleri ertelendi. Bizlere tüm bu imkanları sağlayan Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

"Normalleşme sürecine iyi hazırlanmalıyız"

Toplantıda konuşan Bakan Karaismailoğlu, korona virüs salgınına karşı çok çetin ve başarılı bir mücadele sürdürüldüğünü ifade ederek, salgın döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, tüm sektörlerin desteklenmesi amacıyla gerekli görülen tüm tedbirleri vakit kaybetmeden tespit ederek uygulamaya geçirdiklerini anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle azalan taleplerden dolayı özellikle ulaşım ve bilişim sektörlerinin sıkıntılı günler yaşadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle vakit kaybetmeden bizler de salgın sonrası normalleşme sürecine iyi hazırlanmalıyız. Bu noktada da sektörün ihtiyacı olan ve bugün bu toplantıda belirtilen konuları masaya yatırarak gerekli tedbirleri de alacağız" dedi.

"Şantiyelerimizde korona virüse karşı tüm sağlık tedbirlerini aldık"

Karaismailoğlu, lojistik, sivil havacılık, karayolu yolcu taşımacılığı, denizcilik ve telekomünikasyon sektörlerini ihtiyaç duyduğu çözümleri sektör üyeleri ile birlikte belirleyeceklerini vurguladı. Türkiye'nin üç kıtanın kesiştiği bir noktada olması ve önemli ticaret koridorları üzerinde bulunması nedeniyle ulaşım altyapısının büyük öneme sahip olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin jeopolitik ve jeostratejik konumu büyük bir kıymet ve bize nice avantaj sağlıyor. Biz bu potansiyelimizin iyi işlendiği takdirde ekonomik kalkınmaya öncülük edeceğini en başından tespit ettik. Tespitle de kalmadık, icraata da döktük. Ülkemizin ulaşım ve bilişim altyapısına sarf ettiğimiz tutar 757 Milyar TL'yi aştı. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demiryolları, havalimanları inşa ettik. 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara-Sivas YHT Hattı, Rize - Artvin Havalimanı ve Filyos Limanı gibi nice dev projemizin yapımına da başarıyla devam ediyoruz. Salgın bize engel olmadı. Şantiyelerimizde korona virüse karşı tüm sağlık tedbirlerini aldık ve gerekli tüm ayarlamaları yaptık" şeklinde konuştu.

"Çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız"

Karaismailoğlu, korona virüs salgını nedeniyle uluslararası ticaret hacminde küçülme olduğunu ifade ederek, "Elbet bu salgın ilelebet sürmeyecek ve bitecek. Sayın Cumhurbaşkanımız müjde niteliğinde açıklamalar yaptı. Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayılan kademeli bir süreç var. Ümit ediyorum çok yakında bu sıkıntılı günleri geride bırakacağız. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz tüm yatırımlarda ülkemiz ve milletimiz adına en yüksek kazanımı sağlama bilinciyle çalışıyoruz" dedi.

Sektör temsilcileri ile birlikte ortak akılla çalışılması halinde korona virüs döneminden başarıyla çıkılabileceğini söyleyen Karaismailoğlu, bu nedenle sektörden gelen talep ve önerilerin olumsuzlukları ortadan kaldırılması ve normalleşme sürecine başarıyla geçilmesi hususunda önem verdiklerinin altını çizdi.
İhlas Haber Ajansı
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