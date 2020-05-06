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2020 \ İçişleri Bakanlığı Genelgeleri

İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs'ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.
 06 Mayıs 2020 18:39
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İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderdi. Genelge ile tüm dünyada devam eden yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerinin 21 Mart tarihinde geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

Genelgede, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler geçtiğimiz 04 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendiril dirildiği ifade edildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, yeni tip koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığı anımsatıldı. Genelgede, 11 Mayıs tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kuralların belirlendiği ifade edildi.

Genelgeye göre, - Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.

- Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak.

- Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek.

- Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek.

- Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.

- İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek.

- Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacak.

- Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecek.

- Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacak, bu işlem her müşteri için tekrarlanacak

- Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek.

- Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.

- Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere ise devam edilebilecek.

- Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan 'Ense Fırçası'nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacak.

- Bu iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecek.

Genelgede iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verileceği belirtildi. Ayrıca bu iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlar, 81 ilde uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından, iş yerlerine illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın muaf sayılacak.

Bakanlık 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin bu kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyetlerine başlaması için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca gerekli kararların alınmasını istedi.

Genelgede söz konusu kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Anadolu Ajansı
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