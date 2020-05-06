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112 ekiplerine bir güler yüz, bir teşekkür yetiyor

Bursa'da korona virüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi devam ediyor. Kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının tek isteği, güler ve bir teşekkürden ibaret.
 06 Mayıs 2020 19:16
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112 ekiplerine bir güler yüz, bir teşekkür yetiyor

Bursa'da korona virüs vakalarına müdahale eden acil sağlık çalışanlarının yoğun mesaisi devam ediyor. Kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının tek isteği, güler ve bir teşekkürden ibaret.

Korona virüs ile mücadelede en önde yer alan, vatandaşlarla ilk teması kuran 112 Acil Sağlık ekipleri en iyi sağlık hizmetini sunmak için hayatlarını ortaya koyuyor. 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık çalışanları hem olası hastaları, hem de kendilerini virüsten korumak için özel kıyafet ve malzemelerle izole olduktan sonra göreve başlıyor. Bursa'da çalışan Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 79 istasyondan biri olan 13 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Hacer Ünvermiş, Paramedik Gözde Dağlar ve ATT Eyüp Soydan bu süreçte sürekli olarak birlikte sahada yer aldıklarını ifade etti. Bulaşma riskini önlemek için bu tedbirlerin alındığını belirten 8 yıllık Acil Tıp Teknisyeni Hacer Ünvermiş yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Salgın süreci hakkında bilgi veren Ünvermiş, "Bize gelen çağrılarda koruyucu giysilerimizi ekipmanlarımızı giyerek, vakalara çıkıyoruz. Vakaya ulaştığımızda ise hastamızın da önlemini alıp, maskesini takıyoruz. Hastamızı hastaneye bıraktıktan sonra ambulansımızı Sağlık Bakanlığının talimatlarına göre dezenfektanlarla temizliğini yapıyoruz. Ambulansımızı belli bir süre havalandırdıktan sonra, bir sonraki vakaya hazır hale getiriyoruz" dedi.

İş yükünün arttığı bu dönemde hasta ve yakınlarının bize güler yüz ve anlayış gösterip, teşekkür etmesi bizim moralimizi ve motivasyonumuzu yükseltiyor diyen Ünvermiş başından geçen bir olayı da anlattı. Ünvermiş; "Korona şüphesiyle gittiğimiz 38 yaşındaki bir bayan hasta, fabrikadaki arkadaşlarına yapılan test sonucu pozitif çıktığı için kendisi de tedirgin olmuş ve ambulans çağırmış. Hastalığın belirtilerini bilmediği için korkuyordu. Biz kendisini bilgilendirdik, sohbet ederek gittik. Korkmaması gerektiğini söyledim. Hastaneye teslim ederken korkuları geçmişti, gayet iyi ve mutluydu. Bir sonraki nöbetimde Komuta Merkezinden bizi arayarak, bir hastanın ayın 14'deki ekibe teşekkür edilmesini istediğini söylediler. Listeye baktığımda kendimiz olduğunu gördük. Hasta memnun kaldığını belirterek teşekkür edilmesini istemiş. Bu dönemde yoğun çalıştığımız için ve hastalık tehlikesiyle de karşı karşıya olduğumuz için bu teşekkür moral, motivasyon açısından iyi oluyor. Hastalarımızın anlayışı için de kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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