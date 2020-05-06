1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz edildi

Bodrum'da, sosyal medya aracılığıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karara itiraz edildi.
 06 Mayıs 2020 20:15
Yazdır
Hakan Aygün'ün tahliye kararına itiraz edildi

Bodrum'da, sosyal medya aracılığıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca karara itiraz edildi.

Sosyal medya hesabında yaptığı 'Ey IBAN edenler' ifadesinin yer aldığı bir paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra gözaltına alınan, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarıyla 3 Nisan'da sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderilen gazeteci Hakan Aygün, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Aygün, Bodrum 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aygün savunmasında, yaptığı paylaşımlarda hareket ve aşağılama çabasında olmadığını sadece eleştiri amacıyla paylaştığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak Aygün'ün tahliyesine karar verdi. Ancak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygün hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuleli'de öğrencilerin harp okuluna girmesine engel olan FETÖ'cülere fezleke
06 Mayıs 2020 13:12		 Şehit MİT'çi cenazesi soruşturmasında diğer şüpheliler de tespit edilecek
04 Mayıs 2020 15:27
Çoban köpeklerini sıpaya saldırtan genç, serbest bırakıldı
04 Mayıs 2020 12:28		 İl sağlık müdürü şikayet etti, gazeteci gece yarısı gözaltına alındı
02 Mayıs 2020 02:10
MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturmasında Erk Acarer'e yakalama
01 Mayıs 2020 19:52		 İyidil davasında soruşturma açılan Nihat Özdemir'in oğlu ve gelinine takipsizlik
01 Mayıs 2020 14:57
Snapchat'te tanıştığı kişi, genç kıza kabusu yaşattı!
30 Nisan 2020 23:30		 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade verdi
30 Nisan 2020 15:02
Salgın döneminde aile içi şiddet soruşturmaları arttı
30 Nisan 2020 13:18		 Fatih Portakal hakkında, 3 yıla kadar hapis istemli iddianame
30 Nisan 2020 13:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
unutulan fenomenler 1
eli bol 1
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
Hazineye kıyılır mı hic 3
05.05.2020 yök kararları 1
dudak payı 1
Can sıkıntısına başlık açmak 1
saçma sapan 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 2
deniz gezmiş 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam