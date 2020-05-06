1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Paylaşımı başını yaktı: 15 bin 360 lira ceza yazıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Avcılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 360 lira ceza kesildi.
 06 Mayıs 2020 20:21
Yazdır
Paylaşımı başını yaktı: 15 bin 360 lira ceza yazıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen tekne üzerinde oltayla avlanan ve bunu sosyal medyada paylaşan biri olta avcısı, diğeri ticari balık avcısı olan 2 kişiye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira idari para cezası uygulandı. Avcılara ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6 bin 360 lira ceza kesildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Konya'da bir sağlık kuruluşunda görev yaptığı öğrenilen olta balıkçısı Y.E.Ç.'nin Konya Amatör Oltacılar platformunun sosyal medya hesabında, Beyşehir Gölü'nün Yeşildağ avlak sahasında yer yasağını ve amatör avcılık kurallarını ihlal ettiğine yönelik paylaşımını tespit etti. Yasağı ihlal eden olta avcısının kendisine gölde avlanmak için tekne temin eden kişiyle birlikte yeniden avlanmak amacıyla göle gireceklerinin ihbar edilmesi üzerine görevliler, İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin de eşliğinde harekete geçti. Su ürünleri kontrol görevlileri ve jandarma ekipleri, Yeşildağ avlak sahasında Y.E.Ç. ve F.G.'nin içerisinde bulunduğu 42 CMR 76 plakalı otomobili durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrolde, aracın içerisinde bulunan Y.E.Ç.'nin paylaşım yapan kişi olduğunu belirleyen ekipler, aracın bagaj bölümünde balık avında kullanılan kepçe ile aracın arka koltuğunda kılıf içerisinde bir olta buldu. Ekipler, 1 Mayıs tarihinde sosyal medyadan yapılan paylaşımı nedeniyle su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle Y.E.Ç. ile kendisine yasak dönemde tekne temin edip kullanan F.G. hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımından dolayı Y.E.Ç. ile tekneyi kullandığı ve aynı zamanda gölde ticari olarak balıkçılık faaliyeti gösteren F.G.'ye devam eden su ürünleri avlanma yasağına rağmen ticari teknesini Beyşehir Gölü sularına indirdiği ve amatör avcılık faaliyetinde teknesini kullanıp, kullandırarak su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle toplamda 9 bin lira cezai işlem uygulandı.

Her iki avcıya ayrıca Beyşehir Kaymakamlığı tarafından da sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 180 lira ceza kesilerek toplamda 15 bin 360 lira para cezası uygulandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri
07 Mayıs 2020 09:00		 Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
07 Mayıs 2020 00:51
107 ülkeden Türk vatandaşları ülkeye getirildi
06 Mayıs 2020 23:44		 8 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Mayıs 2020 22:26
Taziye sahibi ve 6 kamu çalışanına sosyal mesafe cezası
06 Mayıs 2020 21:46		 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge
06 Mayıs 2020 21:16
Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişiye karantina uygulaması
06 Mayıs 2020 20:26		 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma detayları belli oldu
06 Mayıs 2020 19:27
İçişlerinden berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili genelge
06 Mayıs 2020 18:39		 Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama
06 Mayıs 2020 18:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doların kanatlanması 4
feeling poor 2
05.05.2020 yök kararları 1
hıdırellez 1
ulaşgkc 3
en güzel çay 1
saçma sapan 2
House of Cards 1
dalya 1
dr liu 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam