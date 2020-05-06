1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor

Su ve tuzun elektrolize edilmesiyle oluşan hipokloröz asit hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Aydın, bu doğal çözeltinin son derece kuvvetli ve güçlü etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Çevreyle dost bir dezenfektandır. Raf ömrü saklama koşullarına uyulduğunda 12 aydır" dedi.
 06 Mayıs 2020 20:41
Yazdır
Su ve tuzla doğal dezenfektan; virüsleri öldürüyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı korunmak için sabun ve suyla yapılan el temizliği önem taşıyor. Bunun yanı sıra vatandaşın dezenfektanları da çok fazla kullandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, su ve tuzdan oluşan hipokloröz asitin etkili bir dezenfektan olduğunu söyledi. Aydın, "Tuz ve suyun birlikte özel düzeneklerle elektrolize edilmesi ve elde edilen çözeltinin içerisindeki yoğunlukla olan bileşen hipokloröz asittir. Bu; bakterileri, virüsleri öldüren etkin bir dezenfektan ya da antiseptik bir madde olarak yer alır" dedi.

"VÜCUDUMUZ DA ÜRETİYOR"

Vücudumuzda, dışarıdan giren virüs, bakteri herhangi bir yabancı maddeyi hücre içerisine alarak temizleyen hücrelerimiz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Hipokloröz asit içerisinde, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan fizyolojik bir moleküldür" ifadelerini kullandı.

"ETKİN BİR DEZENFEKTAN"

Hipokloröz asidin yer aldığı ruhsatlı bazı ürünlerin bulunduğunu ve bunların içerisinde elektro aktif su denilen bir ürün olduğunu söyleyen Aydın, "Bununla ilgili hazır ürünler var. Hipokloröz asit su ve sofra tuzunun özel düzeneklerle elektroliz yöntemiyle ayrıştırılmasıyla oluşan bir ürün olarak karşımıza çıkar" diye konuştu.

"SEBZELERİ HİPOKLORÖZ ASİT İLE YIKAYABİLİRSİNİZ"

Prof. Dr. Aydın, her dezenfektanın kendine özgü özellikleri olduğuna vurgu yaparak, "Kullanıldığı anda çevrede hemen etkisini gösterebilir. Çevrede kalma özelliği yok. İnsan ve çevre sağlığı için güvenli. Her alanda kullanılabilir. Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir. Ruhsatlı, yara iyileştirmede, pansumanda kullanılan ürünler bile var" dedi.

SAKLAMA KOŞULLARINA UYULDUĞUNDA 12 AY DAYANABİLİR

Hipokloröz asidin uzun ömürlü olduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Ağzı açık kalmamalı, havayla temas etmemeli ve ışıktan uzak durmalı. Kapalı olduğu ortamda en az 12 ay dayanabilir. Her ürün doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Basit bir çeşme suyunu bile şişesinin içinde doğrudan güneş ışığına maruz bıraktığımız anda plastik şişenin içerisinden suyun içerisine başka maddeler girebilir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim kurulu uyardı! Telefonları kaplayın, iş yerinde önlük giyin
05 Mayıs 2020 22:28		 Sıtma ilacı koronavirüse karşı ne kadar etkili?
05 Mayıs 2020 20:38
Günlük veriler açıklandı... Virüs tedavisi görenlerin yüzde 60'ı iyileşti
05 Mayıs 2020 19:04		 En kötü senaryo! Koronavirüs aşısı bulunmazsa ne olacak?
04 Mayıs 2020 23:11
Kim bu hayalet taşıyıcılar? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
04 Mayıs 2020 08:53		 Sirke, dezenfaktan gibi kullanılabilir mi?
03 Mayıs 2020 16:33
Ateş Kara: Aramızda hiçbir belirti göstermeyen 36 bin hayalet taşıyıcı var
03 Mayıs 2020 16:13		 Koronavirüs hastaları burada ameliyat ediliyor
03 Mayıs 2020 11:59
Virüsü yenen Bilim Kurulu üyesi: Normalleşme için erken
03 Mayıs 2020 10:01		 Çapa Tıp'ta odalar boşalıyor
03 Mayıs 2020 09:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel çay 1
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 2
türküsü olan insan 1
can sıkıntısı 2
ulaşgkc 3
liglerin 12 haziran'da başlaması 4
Kontrollü sosyal hayat 3
Can sıkıntısına başlık açmak 1
House of Cards 1
doların kanatlanması 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam