BMC'den Avrupa'ya 120 tonluk 'dev' adım

Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticisi BMC, 8x8 Tank Taşıyıcı Taktik Tekerlekli Araç'ın ilk ihracatını Kuzey Makedonya'ya yaptı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, BMC tarafından geliştirilen 8x8 Tank Taşıyıcı Taktik Tekerlekli Araç'ın tedariki ve Entegre Lojistik Destek Paketi'ne yönelik sözleşme imzalandı.

Son dönemde savunma sanayisi alanındaki ihracatına hız veren BMC, teknik, idari ve mali konularda diğer Avrupalı rakiplerini geride bırakarak satışı gerçekleştirdi.

Altay Ana Muharebe Tankı'nı taşıyacak biçimde tasarlanarak üretilen ve BMC Taktik Tekerlekli Araçlar Ailesi'nin en büyük ferdi konumundaki tank taşıyıcı, bu ihracat vesilesiyle ilk defa yurt dışında, NATO üyesi bir Avrupa ülkesi envanterine girme başarısını gösterdi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında gerçekleştirilen bu ihracat, Türk savunma sanayisinin küresel çerçevedeki konumu, sürdürülebilirliği ve verimliliği adına önemli bir gösterge oldu.

Her türlü askeri ve sivil araç için göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara operasyonlarında lojistik ihtiyaçlarını daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmesi için talep ettiği tank taşıyıcı araç, yerli ve milli olanaklarla Milli Savunma Bakanlığının öncülüğünde projelendirildi.

120 ton toplam ağırlığa ve 70 ton çekme kapasitesine sahip BMC 8x8 Tank Taşıyıcı Taktik Tekerlekli Araç'tan, Kasım 2019'da Türk Silahlı Kuvvetlerine 72 teslimat gerçekleştirildi.

Araç, başta Altay tankı olmak üzere M-60 Tankı, Fırtına Obüsü, Leopard Tankı, Zırhlı Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve her türlü askeri ve sivil araçların etkin şekilde taşınması için üretildi.

Römorku ile yüzde 30 dik meyile tırmanabilen ve 75 santimetre derinliğindeki sudan geçebilen taşıyıcılar, 90 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Tam dolu yakıt tanklarıyla 950 kilometre yol kat edebilen tank taşıyıcı, kendi başına yüzde 60 dik meyile tırmanabiliyor ve yüzde 30 yan meyilden geçebiliyor.

Römork üzerine arızalı tankı çekebilmek için 70 ton kapasiteli çekme vinci ve kendini kurtarma vinciyle donatılan tank taşıyıcı, 1 tankı veya 2 zırhlı muharebe aracını taşıyabiliyor.