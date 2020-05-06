Ekrem İmamoğlu'ndan 'askıda fatura' açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'askıda fatura' uygulamasında 7 saatte ihtiyaç sahibi 16.100 ailenin 2.073.580 liralık faturasının ödendiğini duyurdu.
|06 Mayıs 2020 21:21
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'askıda fatura' uygulamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.
İmamoğlu "Kıymetli hemşehrilerim; bu zor günlerde aramızdaki dayanışmayı büyütmek ve geride kimseyi bırakmamak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Askıda fatura uygulamamızı başlatıyoruz. Bu sayfadaki ihtiyaç sahipleri, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi ailelerdir.
İSKİ ve İGDAŞ faturalarını ödemede güçlük çeken vatandaşlarımızı, siz hayırseverlerin desteği ile biraz daha rahatlatmak istiyoruz. Bu kampanyaya destek olacak tüm hayırsever vatandaşlarımıza en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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