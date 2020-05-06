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Aytaç Yalman'a müdahale eden doktordan iyi haber

Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan ve 2 aydır tedavi edilen dahiliye uzmanı Dr. Elçin Umur yoğun bakımdan çıktı. Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.
 06 Mayıs 2020 21:31
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Aytaç Yalman'a müdahale eden doktordan iyi haber

Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte olan ve 2 aydır tedavi edilen dahiliye uzmanı Dr. Elçin Umur yoğun bakımdan çıktı. Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.

İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Dr. Elçin Umur, hastası Kara Kuvvetleri eski komutanı Aytaç Yalman'a müdahale ederken enfekte oldu.

Tedavi altına alınan Dr. Umur 35 günü solunum cihazına bağlı olmak üzere 2 aydır yoğun bakımdaydı. Dr. Umur bugün yoğun bakımdan çıktı. Tedavisine devam edilen Dr. Umur, yoğun bakımdan kliniğe alınırken bu mutlu anlara ait görüntüleri doktor arkadaşları paylaştı.

DHA
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