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Gürkan Öz'ün İGDAŞ videosu paylaşım rekoru kırdı!

Oyuncu Gürkan Öz'ün İGDAŞ'ın iki aylık faturasını eleştirdiği video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
 06 Mayıs 2020 21:41
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Gürkan Öz'ün İGDAŞ videosu paylaşım rekoru kırdı!

Oyuncu Gürkan Öz'ün İGDAŞ'ın iki aylık faturasını eleştirdiği video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Öz videosundaki 'Önümüzdeki ayın faturasını da kesmişler. İGDAŞ yöneticilerinin müneccim olduğunu bilmiyordum' sözleri tebessüm ettirdi.

İhlas Haber Ajansı
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