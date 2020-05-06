Gürkan Öz'ün İGDAŞ videosu paylaşım rekoru kırdı!
Oyuncu Gürkan Öz'ün İGDAŞ'ın iki aylık faturasını eleştirdiği video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
|06 Mayıs 2020 21:41
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