Mahfi Eğilmez'in eksi net rezervler tespiti doğru mu?

Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Merkez Bankasının net rezervlerinin eksiye düştüğünü belirtmişti.

Ekonomiye dair tespitleriyle bilinen Nejat Öznay, Mahfi Eğilmez'in "eksi net rezervler" tespitine cevap verdi.

İşte Özonay'ın tespitleri:

1- Mahfi Eğilmez'in bu başlığını iyi niyetli bulmuyorum...

Kastettiği Net Rezervler, onu da eksiye getirmesinin nedeni Swap işlemlerini düşmesi.Altın rezervlerini de dışarıda bırakıyor.

Aslolan Brüt rezervlerdir. IMF dahi analiz yaparken brüt rezervleri baz alır.

2- Finansal rezerv analiz rasyoları brüt rezervlerle hesaplanır. Bir ülkenin döviz yükümlülüklerinde likiditesini belirleyen brüt rezervlerdir.

Ayrıca bilinçli olarak altın rezervleri dışarıda bırakılıyor, oysa altın swapla döviz yaratmakta kullanılabilir.

3- Kamunun bu sene ödemesi gereken dış borç sadece 5.3 milyar dolar. Ki Hazine çok rahat dış ve iç borçlanma yapabiliyor.

Dış borç yükümlülüklerinin bir kısmı finans sektörü, Finans sektörü de büyük oranda çeviriyor.

4- Dış borç yükümlülüklerin önemli bir kısmı dış ticaret kaynaklı. Bu nedenle kurumlar ödemelerde sıkıntı yaşamıyor.

Reel sektör dış borç ödemelerinde fazla sıkıntı yaşamıyor.. Resmi, Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı 82 milyar dolar seviyesinde. Bir çok kurum döviz yükümlülüklerini kenara koymuş durumda

5- Son dönemde ciddi yabancı çıkışı oldu.Çıkacak fazla portföy kalmadı.Yabancıların Dövize talep gösterecek cephanesi de oldukça azaldı.

Peki amaç ne?Amaç döviz seviyesini yeterli bulup satışa geçecekleri engellemek. Doların yükselmesinde satış tarafının sığlaşması önemli etken