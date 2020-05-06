1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de 1681 kişi, 'Türkiye' ismini taşıyor

"Türkiye" ismini taşıyanların en çok bulunduğu iller arasında 505 kişiyle Mardin birinci, 169 fertle İstanbul ikinci, 135 kişiyle Hatay üçüncü sırada yer alıyor.
 06 Mayıs 2020 22:01
Yazdır
Türkiye'de 1681 kişi, 'Türkiye' ismini taşıyor

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 1681 kişi "Türkiye" ismini kullanıyor. Genellikle kız çocuklarına verilen bu ismi taşıyanların en çok bulunduğu iller arasında 505 kişiyle Mardin birinci, 169 kişiyle İstanbul ikinci, 135 kişiyle Hatay üçüncü sırada yer alıyor. Bu ismi taşıyanların yoğunluk gösterdiği diğer illerden bazıları şöyle:

"İzmir (124), Şanlıurfa (118), Batman (113), Adana (93), Diyarbakır (65), Mersin (42), Erzurum (36), Antalya (34), Bursa (21), Ankara (21), Elazığ (18), Şırnak (16) ve Manisa (15)."

Vatan sevgisiyle kızına "Türkiye" ismini vermiş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 11 çocuk annesi 66 yaşındaki Türkiye Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adının "Türkiye" olmasının gurur verici olduğunu söyledi. Doğduğu zaman babası Mehmet Polat'ın vatani görevini yerine getirdiğini anlatan Polat, babasının isteği üzerine kendisine "Türkiye" isminin konulduğunu aktardı. Polat, "Babam vatanını çok sevdiği için askerdeyken adımı Türkiye koymuş. 12 kardeştik. Babam en çok isminden dolayı beni severdi. Babamı maalesef erken yaşta kaybettik." diye konuştu.

Türkiye Polat'ın eşi Abdullah Polat da eşinin 10 yıldır geçirdiği felç nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu belirterek eşine kendisinin baktığını anlattı. "Eşimin adının Türkiye olduğunu öğrenen herkes hikayesini merak ediyor. Bir oğlum askerlik görevini yerine getiriyor. Orada komutanları da anne adının Türkiye olduğunu öğrenince büyük ilgi göstermişler." diyen Polat, eşinin ismiyle gurur duyduklarını aktardı.

Polat'ın oğlu Zafer Polat da annesinin ismiyle gurur duyduğunu dile getirerek "Rahmetli dedem Türkiye'yi çok sevdiği için bu ismi koymuş. Biz de onun yolunda yürüyoruz. Biz de ülkemizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızına çok sevdiği ülkesinin ve annesinin adını verdi

Mardin'in Ortaköy Mahallesinde yaşayan Hacı Mehmet Bağış, 5'i kız 9 çocuğunun olduğunu söyledi. Kızlardan birine çok sevdiği ülkesinin ve annesinin adını verdiğini ifade eden Bağış, şöyle konuştu:

"Annemin adı Türkiye. Kızımın adını hem annemi hem de vatanımı çok sevdiğim için Türkiye koydum. Kızım hem annemin hem de ülkemin adını taşıdığı için mutluyum. Allah devletimize zeval vermesin. Özellikle 2002'den bu yana çok güzel çalışmalar yapılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibisini görmedik, göreceğimizi de sanmıyorum. Vatanını, milletini çok seviyor. Biz de öyle."

Babaannesinin ve ülkesinin adını taşıyan 21 yaşındaki Türkiye Bağış ise bundan gurur duyduğunu kaydederek "Adımın Türkiye olması beni mutlu ediyor. İnşallah sonuna kadar adımı gururla taşıyacağım. Babamı çok seviyorum, adımı Türkiye koyduğu için teşekkür ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası
07 Mayıs 2020 10:02		 Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı
07 Mayıs 2020 09:58
İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
07 Mayıs 2020 09:34		 İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı
07 Mayıs 2020 09:16
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
07 Mayıs 2020 08:50		 Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
07 Mayıs 2020 07:59
En büyük endişe aileye bulaştırma
07 Mayıs 2020 07:51		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2020 00:38
Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere 'geçiş dönemi' uyarısı
07 Mayıs 2020 00:17		 Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara böyle çarptı!
06 Mayıs 2020 23:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en güzel çay 1
05.05.2020 yök kararları 1
House of Cards 1
deniz 1
puhahahaha 1
feeling poor 2
hıdırellez 1
anneye armağan seçmenin zorlukları 3
türküsü olan insan 1
Çok özlenmişse orucunu eşiyle açabilir 4
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam