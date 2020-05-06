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Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilerini unutmadı

Niğde'de bir ilkokulda görevli öğretmenler, aralarında topladıkları paralarla aldıkları gıda kolilerini, Kovid-19 sürecinde babaları işini veya gelirini kaybeden ihtiyaç sahibi öğrencilerinin evlerine dağıttı.
 06 Mayıs 2020 22:06
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Öğretmenler ihtiyaç sahibi öğrencilerini unutmadı

Niğde'de bir ilkokulda görev yapan 36 öğretmen, kendi imkanlarıyla temin ettikleri gıda kolilerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde babaları işini ya da çalışamadığı için gelirini kaybeden öğrencilerinin evlerine teslim etti.

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler, koronavirüs nedeniyle zor durumda olan öğrencilerinin ailelerine destek olmak için kendi aralarında yaklaşık 8 bin lira topladı. Parayla 40 gıda kolisi hazırlatan öğretmenler, ihtiyaç sahibi öğrencilerinin evlerine dağıttı.

Okul Müdürü Nuh Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında yardımlaşmaya çok değer veren bir millet olduklarını söyledi. Toplumu ayakta tutan en büyük değerlerden birinin yardımlaşma duygusu olduğuna dikkati çeken Bayrak, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarla bazı velilerin işten çıktığı, bazılarının ise koronavirüs nedeniyle işine gidemediğini öğrendik. Bu kişilere destek olma konusunda aramızda istişare yaptık. Gıda kolileri yaparak onlara destek olabileceğimizi düşündük. Bir günlük gibi kısa bir sürede sadece okuldaki öğretmen arkadaşlarımızın desteğiyle 40 gıda kolisi hazırladık. Zor şartlarda çalışamayan ailelerimize bu şekilde destek olduk."

Bayrak, koronavirüs nedeniyle öğrenciler okula gelmese de onları unutmadıklarını dile getirerek öğrencilerin sürekli akıllarında olduğuna vurgu yaptı.

"Kendimize bir görev biliyoruz"

Öğrencilerin çektikleri sıkıntıları kendilerine dert edindiklerini dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"Öğrencilere yardımcı olmayı kendimize bir görev biliyoruz. Okulumuz öğretmenleri de değişik çalışmalarla bu tatil sürecinde öğrencilerimizi yalnız bırakmıyor. Maddi, manevi, psikolojik her türlü desteği onlara vermeye çalışıyoruz. Bu süreci millet olarak öğretmen arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle velilerimizle hep beraber birlikte atlatmayı ümit ediyoruz. Hangi meslek olursa olsun millet olarak bir birimize destek olmalıyız. Bu zorlu süreci ancak böyle atlatabiliriz."
Anadolu Ajansı
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