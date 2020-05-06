1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya devlerinden yalan habere karşı önlem

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkez Bilim Kurulu, Kovid-19 salgını döneminde en çok kullanılan sosyal medya platformlarının yaptığı yenilikleri mercek altına aldı.
 06 Mayıs 2020 22:46
Yazdır
Sosyal medya devlerinden yalan habere karşı önlem

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, dünyada küresel pandemi ilan edilmesine neden olan ve Türkiye'de de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bireylerin sosyal medya kullanımının artış gösterdiği belirtildi.

Instagram 5 yeni özellik sundu

Haberden eğlenceye, görüntülü sohbetten eğitime geniş kullanım alanının oluştuğu sosyal medyada, platformlarda kullanıcılar için birtakım yeniliklerin getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Instagram, Türkiye kullanıcılarına pandemi sürecinde 5 yeni özellik sundu. İlk olarak birçok ülkede kullanılabilen Instagram müzik etiketini Türkiye'deki kullanıcılara açtı. Türkiye'deki kullanıcıları, yeni müzik etiketi ile hikayelerine artık fon müziği ekleyebiliyor. Instagram, müzik etiketinden sadece günler sonra challenge, yani 'meydan okuma özelliğini' getirdi. Hikayelerde challange etiketi kullanılarak Instagram'da kişiler diğer kullanıcılar ile challange yapabilecek.

Facebook tarafından hayata geçirilen anı hesabı uygulaması için Instagram'da da çalışmalar sürüyor. Uygulama, hayatını kaybeden kullanıcılarının profillerini anı hesabına dönüştürmek için kolları sıvadı. Canlı yayınlarda belirli kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapabilme imkanı sunan yeni özelliği test eden Instagram, koronavirüs günlerinde kullanıcılarında farkındalık oluşturmak için hikayelerde kullanılabilecek 'teşekkür saati' ve 'evde kal' etiketlerini de kullanıma sundu."

Facebook görüntülü konuşmaya yöneldi

Açıklamada, Facebook'un da görüntülü konuşmaya yöneldiğine işaret edilerek, şunlar aktarıldı:

"Facebook, bu günlerde kullanımı artan grup görüntülü sohbetler için Messenger Rooms'u kullanıma sundu. Yeni özellikle Messenger ya da Facebook üzerinden oluşturulan odalarda zaman sınırlaması olmadan sohbet edilebilecek. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerine katılmak için bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmak gerekmiyor. Facebook geçtiğimiz dönemlerde Facebook Live'da var olan 'konukla yayın yapma' özelliğini kaldırmıştı. Koronavirüs ile sosyal medyada sıklaşan canlı yayın yapma trendi sonrası kararını değiştirerek bu özelliği tekrar kullanıma sunacağını duyurdu. Facebook hikayelerinde fotoğraf veya video paylaşıldığında, hikaye görüntülenirken çalacak bir şarkı eklenebiliyor."

Twitter'dan "Koronavirüs Kontrol Paneli"

Twitter'ın ise araştırmacıların Kovid-19 hakkındaki tweetlere daha kolay erişmesini sağlayacak "Koronavirüs Kontrol Paneli" özelliğini duyurduğu anımsatılan açıklamada, salgınla ilgili günlük 10 milyona yakın tweeti incelemeleri için araştırmacılara ve geliştiricilere bir kontrol paneli sunulacağı bildirildi.

Twitter'da koronavirüs döneminde doğru bilginin kaynağına ulaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanlarının hesaplarının doğrulanmasına da öncelik verildiği vurgulanan açıklamada, doğrulamaya öncelik vermek amacıyla yetkili bir sağlık kuruluşu veya kuruluşla ilişkilendirilmiş e-posta adresi olan sağlıkçıların hesapları için "mavi tik" uygulanacağı kaydedildi.

Whatsapp'tan yalan habere karşı önlem

Görüntülü görüşmenin zirve yapmasıyla Whatsapp'ın da harekete geçtiğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce en fazla 4 kişi ile yapılabilen görüntülü görüşmelerin kişi sınırı yeni güncellemeyle 8 kişiye yükseltildi. Ayrıca koronavirüs hakkında yalan ve provokatif haberlerin yayıldığı başlıca sosyal medya ortamlarından olan Whatsapp, bu duruma karşı önlem aldı. Artık kullanıcılar bir mesajı sadece 1 kişiye iletildi özelliğini kullanarak gönderebilecek."

Açıklamada, kısa video uygulaması TikTok'un da Kovid-19 döneminde kullanıcıların hayır kurumlarına bağış yapmasını kolaylaştıracak bir özelliğini duyurduğu bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Eve kapandık, günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz'
05 Mayıs 2020 21:37		 Akıllı telefonlara en çok hangi uygulamlar indirildi?
05 Mayıs 2020 19:21
Twitter, 'Turkey' ve 'Turkiye' adlı hesapları askıya aldı
05 Mayıs 2020 19:10		 Covid-19 salgını ile birlikte kamunun açtığı 19 site
03 Mayıs 2020 02:17
Enes Batur'a YouTube şoku! Zirveyi kaptırdı
02 Mayıs 2020 13:27		 WhatsApp kullanıcılarına kredi verecek
30 Nisan 2020 16:15
Twitter'da 14 yıllık bir özellik sona erdi! Fişini çektiler
29 Nisan 2020 21:40		 Sokağa çıkma yasağında dijital oyunlara büyük ilgi!
29 Nisan 2020 21:28
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik
29 Nisan 2020 08:26		 WhatsApp'ın koronavirüs kısıtlaması işe yaradı: %70 azaldı
28 Nisan 2020 22:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 2
Can sıkıntısına başlık açmak 1
en güzel çay 1
türküsü olan insan 1
anneye armağan seçmenin zorlukları 3
dudak payı 1
hıdırellez 1
deniz 1
dr liu 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam