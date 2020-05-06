Bilim Kurulu Üyesi, vaka sayısındaki artışın nedenini anlattı
|06 Mayıs 2020 22:50
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs vaka sayısındaki iki günlük artışın nedeniyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 4 Mayıs tarihinde 1614, dün 1832 ve bugün ise 2253 yeni vaka tespit edildiğini belirten Özlü, "İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma" dedi.
"ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAMALIYIZ"
Virüsün en küçük tedbirsizlikte baş kaldırdığını belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. Çok dikkatli olmalıyız, Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
"KONTROLLÜ SOSYAL HAYATA ALIŞMALIYIZ"
"Gevşemek, "bu iş bitti" zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur" diyen Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız. İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim"
Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; Dün 1832; Bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma. 1Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 6, 2020
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