Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara böyle çarptı!
|06 Mayıs 2020 23:32
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Uşak'ta koronavirüs önlemlerince sokağa çıkması yasak olan iki çocuk, birlikte bindikleri bisikletle yokuş inerken karşıdan gelen bir otomobilin altına girdi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, arkadaşlardan biri hafif yaralandı.
YOKUŞ İNERKEN ARAÇ ÇARPTI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 yaşındaki H.A, bir arkadaşını da yanına alarak 4 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında bisikletle gezintiye çıktı.H.A, Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak'a geldiğinde hızla yokuş inerken 38 yaşındaki S.D'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü H.A., otomobilin altında kalırken, arkasındaki arkadaşı yol kenarına savruldu.
KAZA ANI KAMERADA
Başından yaralanan H.A. yol kenarına savrulan ve kazayı yara almadan atlatan arkadaşı tarafından otomobilin altıdan çıkartıldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. H.A'nın arkadaşı ile otomobil sürücüsü S.D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının yakındaki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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