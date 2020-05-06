1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara böyle çarptı!

Korona tedbirleri gereği sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı iki çocuğa, bisikletle dışarıda gezerken karşıdan hızla gelen bir araç çarptı. Arkadaşlardan biri hafif yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.
 06 Mayıs 2020 23:32
Yazdır
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara böyle çarptı!

Uşak'ta koronavirüs önlemlerince sokağa çıkması yasak olan iki çocuk, birlikte bindikleri bisikletle yokuş inerken karşıdan gelen bir otomobilin altına girdi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, arkadaşlardan biri hafif yaralandı.

YOKUŞ İNERKEN ARAÇ ÇARPTI

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 yaşındaki H.A, bir arkadaşını da yanına alarak 4 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında bisikletle gezintiye çıktı.H.A, Elmalıdere Mahallesi Sarmaşık Sokak'a geldiğinde hızla yokuş inerken 38 yaşındaki S.D'nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü H.A., otomobilin altında kalırken, arkasındaki arkadaşı yol kenarına savruldu.

KAZA ANI KAMERADA

Başından yaralanan H.A. yol kenarına savrulan ve kazayı yara almadan atlatan arkadaşı tarafından otomobilin altıdan çıkartıldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. H.A'nın arkadaşı ile otomobil sürücüsü S.D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının yakındaki bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası
07 Mayıs 2020 10:02		 Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı
07 Mayıs 2020 09:58
İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı
07 Mayıs 2020 09:34		 İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı
07 Mayıs 2020 09:16
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
07 Mayıs 2020 08:50		 Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
07 Mayıs 2020 07:59
En büyük endişe aileye bulaştırma
07 Mayıs 2020 07:51		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
07 Mayıs 2020 00:38
Dünya Sağlık Örgütü'nden ülkelere 'geçiş dönemi' uyarısı
07 Mayıs 2020 00:17		 93 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
06 Mayıs 2020 23:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Sağlık Bakanlığından idari izinliyken nöbet ücretlerine dair görüş10:02 - Tokat'tan Avrupa'ya 1 milyon ceset torbası09:58 - Bu bölgede hava kirliliği yüzde 70 azaldı09:41 - İçişleri: Adıyaman kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi09:34 - İzmir'de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı09:30 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti09:26 - Dolar, 22 ay önceki tarihi zirveyi geçti09:16 - İstanbul çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor-Haritalı09:16 - Survivor Ersin'den canlı yayında kahreden soru: Acaba köpeğim Mes beni tanıyacak mı?09:06 - Motorin'de indirim bekleniyor
09:00 - Cezaevlerindeki Covid-19 tedbirlerinin sona erme süreleri08:50 - Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu08:41 - Bağışıklık testine başlanacak08:27 - Alman firma, sipariş ettiği maskeleri alamayınca 'dolandırıcılık' şikayetinde bulundu08:19 - Patates soğan fiyatları Adana'da 1 lira, İstanbul'da 6 lira!08:15 - Uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alınan eski emniyet müdürü serbest bırakıldı08:13 - Pandemide MEB'den özel eğitim desteği07:59 - Rehavet basarsa kısıtlamalar döner
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Cuma namazlarının kılınmaya başlayacağı tarih belli oldu
KPSS tarihinde değişiklik olacak mı? ÖSYM Başkanı açıkladı
Antalya Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
AA: Londra'daki bankalar ellerinde TL olmamasına rağmen dolar almaya çalıştı
Zabıta memuru alımında, YDS İngilizce arayan belediye!
Selçuk Bayraktar'ın isyan ettiği anlar
TÜİK'te 19 Daire Başkanlığı oluşturuldu
İşte, dövizde manipülasyon sayılacak işlemler...
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
Motorin'de indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 3
samsun'da hasta için gelen helikopteri arsasına indirmeyen sahip 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 2
unutulan fenomenler 1
can sıkıntısı 2
House of Cards 1
ramazanda yemek tarifleri 2
türküsü olan insan 1
askıda fatura uygulaması 3
vis a vis 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırşehir Özbağ Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 2 İşçi Alacak
TÜRKSAT 3 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam