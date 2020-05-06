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Pentagon, uzay uçağını yörüngeye yeniden gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzay uçağı olarak bilinen "X-37B Orbital Test Aracı"nı çeşitli deneyler için uzaya ekipman taşımak üzere yörüngeye gönderiyor.
 06 Mayıs 2020 23:11
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Pentagon, uzay uçağını yörüngeye yeniden gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzay uçağı olarak bilinen "X-37B Orbital Test Aracı"nı çeşitli deneyler için uzaya ekipman taşımak üzere yörüngeye gönderiyor.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri, Uzay Kuvvetleri ve Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile ortak icra edilecek uçuşun 16 Mayıs'ta Florida'daki Cape Carnaval Hava Kuvvetleri Üssünden yapılacağı belirtildi.

Katettiği uzun menzil ve atmosferin dışına çıkma kabiliyetine sahip uzay uçağının altıncı görevini gerçekleştireceği ifade edilen açıklamada, bu uçuşla ABD Hava Kuvvetleri Akademisi tarafından geliştirilen ve yörüngede deney yapacak "FalconSat-8" isimli küçük bir uydunun da yörüngeye götürüleceği kaydedildi.

ABD Hava Kuvvetlerinin bu uyduyla çeşitli deneyler yapacağına işaret edilen açıklamada, uzay uçağının, NASA'nın radyasyon gibi uzay etkilerini araştırmak ve ürün yetiştirmek için örnek tohum ve plakaların bulunduğu deney ekipmanını da yörüngeye taşıyacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Donanması Araştırma Laboratuvarının güneş enerjisinin mikrodalga enerjisine çevrilerek yere indirilip indirilemeyeceğini test edeceği bir deney için ekipmanın da bu uçuşla taşınacağı bilgisi verildi.

X-37B, ABD'nin yörünge arası uçuş gerçekleştirebilen iki operasyonel uzay aracından biri. NASA tarafından 1999'da tasarlanan proje 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) devredilmişti.

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş 718 gün sürmüştü.

Geçen yıl ekim ayında yapılan beşinci uçuşta ise uzay uçağı X-37B, 780 gün yörüngede kalarak bir önceki rekorunu kırmıştı.
Anadolu Ajansı
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