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İlginç istatistik! Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve hastaneye kaldırılanların yüzde 84'ünün, dışarı çıkmayanlardan oluştuğu ortaya çıktı.
 06 Mayıs 2020 23:16
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İlginç istatistik! Hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, 100 hastaneden gelen veriler doğrultusunda ilk belirlemelere göre, Kovid-19 hastalarının yüzde 63'nünün ''evde kal'' uyarılarını dikkate alanlar, yüzde 18'inin ise bakım evlerinde kalanlar olduğunu söyledi.

Evde kalan insanların çoğunun koronavirüs kapmasının ''şoke edici'' olduğunu belirten Cuomo, ''Biz bu hastaların toplu taşıma kullanıyor olabileceğini düşünmüştük ama aslında gerçekten evlerinde kalan kişiler olduğunu gördük.'' dedi.

Hastaneye yatış yapanlarının çoğunun 50 yaş üstü kişiler olduğunu belirten Cuomo, yine virüsten etkilenenlerin çoğunun siyahi Amerikalı ve Latin Amerika kökenli olduğuna dikkati çekti.

Cuomo, eyalette son 24 saatte 232 kişinin koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 19 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 321 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 244 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 72 bin 867 kişi öldü.

Anadolu Ajansı
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